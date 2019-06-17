В Чите построят свой Арбат

Общество, Фото: пресс-служба Правительства Забайкальского края

Он будет расположен в микрорайоне Северный

В читинском микрорайоне Северный начали создавать «Северный Арбат». Теперь для 23 тысяч местных жителей появится возможность более интересного проведения досуга. «Северный Арбат» будет расположен вдоль одной из основных улиц микрорайона – Фёдора Гладкова. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Забайкалья.



«Рядом расположены два детских сада, детская школа искусств, детская поликлиника. По сути, это центральная пешеходная артерия, поэтому было принято решение её облагородить», – рассказывает член Совета общественности микрорайона Алексей Мусорин.



Сейчас практически завершены работы по установке сцены, ведётся укладка плитки вокруг, для зрителей будут установлены скамейки. Здесь уже прошли мероприятия 1 июня. Также планируется расширить тротуар на протяжении всей улицы с сохранением зелёной газонной зоны.



«Таким образом, будет организована прогулочная зона шириной до шести метров. Можно будет не только прогуливаться пешком, но и кататься на роликах, скейтах. Мы планируем установить небольшие игровые элементы для детей. Вдоль тротуара оборудуем специальные штендеры с информацией об исторических зданиях и памятниках Читы, афишей. Там же смогут выставлять свои творческие работы дети», – отмечает член Совета общественности, председатель ТОС микрорайона Северный Виталий Козак.



«Северный Арбат» планируется открыть к концу лета, к празднованию 45-летия микрорайона. Здесь будут проводиться различные мастер-классы, выставки, дни культуры представителей национальностей, проживающих в Чите.



Финансирование проводится в рамках реализации проекта «Северный – наш дом» на средства президентского гранта. Инициатором проекта является Совет общественности микрорайона. Также в рамках проекта запланированы различные мероприятия, часть из которых уже реализована – создание новых аллей, проведение субботников, конкурсов, дворовых праздников, бэби-спартакиады и т.д.

