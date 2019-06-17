В Бурятии прошёл большой молебен для иволгинцев

16 июня в местности Баян Улаан недалеко от посёлка Тапхар Иволгинского района под руководством XXIV Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева прошёл ежегодный хурал «Хамбын Обоо». Об этом сообщает пресс-служба Иволгинского дацана.











По окончании хурала состоялись соревнования по борьбе бүхэ барилдаан и стрельбе из национального лука.











Хамбын Обоо - традиционный хурал почитания хозяина данной местности. Это большой и значимый молебен для всех жителей и выходцев Иволгинской долины. Он проводится с середины ХХ столетия по благословению XVII Пандито Хамбо Ламы Лубсан-Нимы Дармаева (1890-1960 гг.), основателя Иволгинского дацана.Ранним утром у источника Арюун Булаг состоялся хурал почитания хозяев водной стихии «Лусад тахилга».Затем с 10 часов утра на горе возле субургана прошёл основной молебен, в котором принимали участие ламы Иволгинского дацана «Хамбын Хүрээ» и Улан-Удэнского дацана «Хамбын Сүмэ».