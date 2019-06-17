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В Бурятии прошёл большой молебен для иволгинцев

В Бурятии прошёл большой молебен для иволгинцев
Общество,  Фото:пресс-служба Иволгинского дацана
Ежегодный хурал «Хамбын Обоо» считается значимым для всех жителей и выходцев Иволгинской долины

16 июня в местности Баян Улаан недалеко от посёлка Тапхар Иволгинского района под руководством XXIV Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева прошёл ежегодный хурал «Хамбын Обоо». Об этом сообщает пресс-служба Иволгинского дацана.



Хамбын Обоо - традиционный хурал почитания хозяина данной местности. Это большой и значимый молебен для всех жителей и выходцев Иволгинской долины. Он проводится с середины ХХ столетия по благословению XVII Пандито Хамбо Ламы Лубсан-Нимы Дармаева (1890-1960 гг.), основателя Иволгинского дацана.

Ранним утром у источника Арюун Булаг состоялся хурал почитания хозяев водной стихии «Лусад тахилга».

Затем с 10 часов утра на горе возле субургана прошёл основной молебен, в котором принимали участие ламы Иволгинского дацана «Хамбын Хүрээ» и Улан-Удэнского дацана «Хамбын Сүмэ».

По окончании хурала состоялись соревнования по борьбе бүхэ барилдаан и стрельбе из национального лука.


буддизм
 
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