В Иркутской области пожарные сняли кота с дерева

5 июня около 10 часов утра в городе Усолье-Сибирское Иркутской области сотрудники МЧС России спасли кота. Он больше недели просидел на дереве возле дома 11 по улице Стопани.- Для того, чтобы достать животное с дерева пожарные применили автолестницу. Кот сидел на высоте 4-х этажного дома. Спасатели благополучно сняли кота с дерева и передали радостному хозяину, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.По словам хозяина, кот провёл на дереве 8 дней. 3 июня кота пытались уже снять, но он забрался на самую макушку дерева, и тогда спасательную операцию отложили и дали шанс ему самому спуститься. Сегодня спасательная операция завершилась благополучно.