Судебный пристав из Бурятии стал лучшим стрелком в стране

Судебные приставы Бурятии вернулись с чемпионата федеральной службы судебных приставов по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия



Чемпионат проходил в Казани. В нём приняли участие победители региональных этапов из всех федеральных округов страны, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



- Наши судебные приставы завоевали третье общекомандное место в составе сборной команды Дальневосточного федерального округа. А судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Баир Цыдыпов стал чемпионом России по стрельбе из автомата АКС-74У и завоевал титул «Лучший стрелок ФССП России», - сообщил руководитель команды ДФО, заместитель руководителя управления ФССП России по Бурятии Андрей Акулов. – Показав лучшие результаты, Баир Цыдыпов стал кандидатом для включения в состав сборной команды федеральной службы судебных приставов по стрельбе.



Также навыки безопасного владения оружием - из пистолета ПМ и автомата АКС-74У, а также мастерское умение поражать мишени продемонстрировали главный специалист-эксперт отдела организации дознания Соелма Найданова, судебные приставы по ОУПДС Баир Цыдыпов и Валерий Очиров.



Стрельба из боевого ручного стрелкового оружия входит в систему специальной подготовки судебных приставов. Кроме того, чемпионат позволяет работникам ФССП России повышать спортивную квалификацию, выполнять нормативы для присвоения спортивных разрядов.



