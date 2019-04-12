Городские улицы обещают украсить новым материалом
На встрече с коллективом и руководством горлесхоза снова был поднят актуальный вопрос озеленения Улан-Удэ. В городе уже разрабатывается программа «Зелёный город», но есть и такие участки, которые не успеют обработать в этом году, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
И.о. руководителя администрации Игорь Шутенков предложил актуальный и малозатратный способ украшения городских улиц. Этим летом свои краски на городские клумбы и места с нехваткой зеленых насаждений может привнести декоративная щепа, которую получают в результате дробления веток при кронировании деревьев. С поставкой материала проблем не возникнет – городское лесничество располагает им в необходимом количестве.
Такая практика в городах России уже активно проводится. С помощью щепы украшают клумбы, посыпают почву в палисадниках, обозначают дорожки, создают красивые узоры или картины в местах бедной и неплодородной почвы, чтобы скрыть недостатки участка, предварительно окрасив её в разные цвета.
Справка:
Щепа в ландшафтном дизайне считается наиболее выгодным и практичным материалом. Она обладает дренажной, защитной функциями, способствует воздухообмену и снабжает почву полезными элементами, являясь полностью натуральным природным продуктом.
Для благоустройства Улан-Удэ решили использовать щепу
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