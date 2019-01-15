В Бурятии гриппом заболели пять человек

Общество, Фото: Baikal-daily.ru. Из архива

На второй неделе нового года зарегистрировано 1547 случаев ОРВИ, что ниже эпидпорога в 1,4 раза



Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ в республике стабильная. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.



На второй неделе нового года – с 7 по 13 января - зарегистрировано 1547 случаев ОРВИ, что ниже эпидпорога в 1,4 раза.



- Превышения недельных эпидемических порогов по совокупному населению и во всех возрастных группах по республике и в Улан-Удэ не отмечается, - уточнили в управлении.



Заболеваемость респираторными вирусными инфекциями обусловлена преимущественно вирусами негриппозной этиологии. Всего зарегистрировано 5 случаев заболевания гриппом типа А. Заболевшие гриппом – взрослые, не привитые против гриппа, у всех клиническое течение средней степени тяжести.



По данным еженедельного мониторинга, на 15 января в регионе привито 474 047 человек или 48,2% от численности населения.

