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Улан-удэнка пробовалась в проект «Песни на ТНТ»

Улан-удэнка пробовалась в проект «Песни на ТНТ»
Общество,  Фото:Соцсети
О том, как проходило прослушивание, и с какими трудностями пришлось столкнуться, девушка поведала в интервью «Байкал-Daily»

Девушка из Бурятии Мария Цыренова проходила кастинг на музыкальный проект «Песни на ТНТ». Она рассказала «Байкал-Daily» о том, как проходило прослушивание и с какими трудностями пришлось столкнуться на кастинге.



Мария Цыренова родом из Улан-Удэ, но уже несколько лет проживает в Москве. В этом году она окончила Финансовый университет при правительстве РФ, училась на проектного менеджера. Сейчас 21-летняя Мария работает по специальности. По словам девушки, совмещать такую работу с творчеством крайне сложно, поскольку времени совсем не остаётся. Не смотря на это, улан-удэнка совместно с репером LUXOR ещё в начале октября презентовали трек «Манекены».

- Всем желаю идти к своей мечте, слушать себя, свои желания, понимать и принимать этот мир! – поделилась Мария.

Зачем пошла на кастинг

«Когда пятый человек отправил мне информацию о проекте «Песни на ТНТ», я всё-таки решила испытать себя, хотя думала, что это просто шоу, участники попадают в рабство бесконечной рекламы и полностью зависят от лейбла. Может, отчасти так и есть, но взамен ты получаешь опыт, славу, совершенно другую бурляще-кипящую жизнь.

Заявку на кастинг я подала за две недели до начала прослушиваний в Москве. Анкета была очень простая - оставить свои контактные данные и готово! Никаких видео с выступления, аудио и фото не требовалось. Из-за простой регистрации я поняла, что участников будет много. Мне позвонили через 10 дней. Если будет новый сезон, мой совет - не беспокойтесь, вам перезвонят. Перенервничав, я кинула три заявки и мне перезвонили 3 раза. 

Оператор пригласил меня на прослушивание, предложил выбрать любое удобное время. Но на самом деле это время - условно и назначается оно только для того, чтобы хоть как-то регулировать поток участников.

 

Как проходило прослушивание

«День Х настал, я проснулась пораньше, собралась, взяла гитару, бутылочку воды, паспорт, его копию и пошла на прослушивание. Со мной был мой парень. Зал и все коридоры были переполнены творческими людьми: кто с дредами, кто с розовыми волосами, все яркие, особенные, даже «Пикачу» встретила, жаль, не прошёл. 


Заполнив анкету и соглашение, я встала в очередь в 100 человек, на получение своего номера. Каждый номер имел свой цвет, определяющий комнату прослушивания. Нас провели к заветному залу, оставалось только дождаться своего череда. Благо со мной был мой парень, который поддерживает меня во всём и всегда рядом, если нужна поддержка»


Оценка жюри

«Зайдя в зал, я поприветствовала судей, представилась, натянула струну и запела. Сердце так билось, ощущение, будто ты сдаёшь «ГОСы». Ребята, сидящие в судействе, оказались очень приветливыми. Они положительно отозвались об исполнении песен и пропустили меня на следующий этап. Я была рада, что прошла «промежуточный контроль», но заволновалась ещё больше. Как оказалось, следующий этап был в тот же день, но на втором этаже. Для него требовалась «минусовка». 

На гитаре, особенно с подключением, я играю как любитель, а минусовок у меня нет. Была, ни была! Меня проводили в другой зал, где уже прослушивали парня-рэпера. Может, увидим его на ТВ. За ним была девушка, но её не пропустили из-за отсутствия авторских песен. Мой черёд настал. В судьях были продюсер ТНТ Костя Обухов и два представителя от лейблов: Ричард Агада и Марко Джакомо. 

Я взяла гитару и начала петь. По-моему, я уже находилась не там, а думала, почему за столько лет я не записала ни одной песни в цифровом формате? Меня остановили и попросили спеть другую песню, после Обухов сказал: «Песни отличные, но не ТВ формат. Обрастай минусовками и приходи в следующий раз»


Впечатление о шоу

«Всё было адекватно, я поняла, что ещё не готова к таким проектам, нужно уметь играть на камеру, давать на всё отзывы, быть продаваемым продуктом. Это даёт большое продвижение и рекламу, если держишься до последнего, но что-то отталкивает. Мир стал настолько быстрым, что даже творчество превращается в конвейерное производство. Создаётся совершенно другая музыка, музыка масс-маркета. Это не плохо и не хорошо, просто время меняется, меняются и форматы. Нужно жить в этом мире и подстраиваться под него. Если есть такие «бомбические» проекты, то участвовать в них стоит. Это весело. Это игра. А сейчас я буду идти дальше, параллельно следить за вторым сезоном, понимая, что всё реально, всё рядом»


Справка:

«Песни» – музыкальный эксперимент телеканала ТНТ. Два авторитетных продюсера объединили свои силы и ресурсы, чтобы изменить существующие реалии шоу-бизнеса. Они выбрали лучших исполнителей со всей России, которые два месяца под прицелом телекамер в режиме 24/7 боролись за свою мечту. Позади – жёсткие отборы, круглосуточная работа с лейблами Газгольдер и Black Star. Впереди – большой гастрольный тур. Лучшие хиты, масштабные постановки, а главное – качественная авторская музыка.

В этом году, во втором сезоне шоу «Песни на ТНТ» продюсерами выступят Тимати и Баста. Впервые в истории «Black Star» и «Газгольдер» столкнутся на пути к общей цели, ведь и Баста, и Тимати заинтересованы в поиске и продвижении новых лиц, новой музыки и новых песен. 
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