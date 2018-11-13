Юные футболисты Бурятии завоевали серебро в Монголии

В финальной игре они уступили монгольской команде
Детская команда футбольного клуба «Локомотив» из Бурятии стала серебряным призёром международного турнира в Монголии «Deren cup».
В финальной игре с командой из Монголии «Хоромхон», наши юные футболисты уступили со счётом 1:2. Об этом сообщили в пресс-службе министерства спорта и молодёжной политики республики.
Гол в составе «Локомотива» забил Злыгостев Кирилл.
- Стоит отметить, что ребята старались изо всех сил. Полностью выложились на площадке, но не хватило немного удачи, - отмечают в футбольном клубе.
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