Юные футболисты Бурятии завоевали серебро в Монголии



Детская команда футбольного клуба «Локомотив» из Бурятии стала серебряным призёром международного турнира в Монголии «Deren cup».



В финальной игре с командой из Монголии «Хоромхон», наши юные футболисты уступили со счётом 1:2. Об этом сообщили в пресс-службе министерства спорта и молодёжной политики республики.



Гол в составе «Локомотива» забил Злыгостев Кирилл.



- Стоит отметить, что ребята старались изо всех сил. Полностью выложились на площадке, но не хватило немного удачи, - отмечают в футбольном клубе.

