Соревнования по художественной гимнастике прошли в Бурятии

Общество, Фото: минспорта РБ

Первенство собрало почти 600 участников и зрителей



В Бурятии прошло открытое первенство республики по художественной гимнастике «Орден феникса». Соревнования собрали около 600 участников и зрителей.



Победителями в индивидуальной программе стали: Алтана Цыренова, Марина Фролова, Ольга Тигунова, Алина Ускова, Анастасия Яковлева, Валерия Ханхасаева, Диана Баженова и Полина Беляева.



В групповых упражнениях три золота забрала команда «ЦСКА» из Иркутска, одно золото у сборной Дворца детского и юношеского творчества Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.

