Первенство собрало почти 600 участников и зрителей
В Бурятии прошло открытое первенство республики по художественной гимнастике «Орден феникса». Соревнования собрали около 600 участников и зрителей.
Победителями в индивидуальной программе стали: Алтана Цыренова, Марина Фролова, Ольга Тигунова, Алина Ускова, Анастасия Яковлева, Валерия Ханхасаева, Диана Баженова и Полина Беляева.
В групповых упражнениях три золота забрала команда «ЦСКА» из Иркутска, одно золото у сборной Дворца детского и юношеского творчества Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
Соревнования по художественной гимнастике прошли в Бурятии
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