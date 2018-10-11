В Улан-Удэ откроется новый сезон Детской филармонии

5 учащимся ДШИ присуждена стипендия



В 1991 году была создана я Детская филармония, представляющая любителям музыки самые разнообразные программы. 26 октября в 17:00 часов в Бурятской филармонии состоится открытие XXVII сезона.



В день открытия состоится церемония вручения стипендий имени народного артиста СССР Бау Ямпилова, учредителем конкурса является администрация Улан-Удэ.



В 2018 году 5 учащимся присуждена стипендия и денежная премия – 3000 рублей:



1. Новокщёнову Матвею – учащемуся 7 класса МГЛ имени Аюшеева;

2. Халмактанову Александру - учащемуся 6 класса ДШИ №3;

3. Ишигеновой Луизе – учащейся 6 класса ДШИ №7;

4. Бальжинимаевой Дулме – учащейся 7 класса ДШИ №8;

5. Игумновой Еве – учащейся 4 класса ДШИ №11.

