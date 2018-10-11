5 учащимся ДШИ присуждена стипендия
В 1991 году была создана я Детская филармония, представляющая любителям музыки самые разнообразные программы. 26 октября в 17:00 часов в Бурятской филармонии состоится открытие XXVII сезона.
В день открытия состоится церемония вручения стипендий имени народного артиста СССР Бау Ямпилова, учредителем конкурса является администрация Улан-Удэ.
В 2018 году 5 учащимся присуждена стипендия и денежная премия – 3000 рублей:
1. Новокщёнову Матвею – учащемуся 7 класса МГЛ имени Аюшеева;
2. Халмактанову Александру - учащемуся 6 класса ДШИ №3;
3. Ишигеновой Луизе – учащейся 6 класса ДШИ №7;
4. Бальжинимаевой Дулме – учащейся 7 класса ДШИ №8;
5. Игумновой Еве – учащейся 4 класса ДШИ №11.
В Улан-Удэ откроется новый сезон Детской филармонии
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