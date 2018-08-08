Воздух прогреется до 29 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра 8 августа по республике местами кратковременные дожди, грозы. Утром при прояснении туманы. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью 9-14, по юго-западу и северо-востоку местами 2-7, днём 24-29, по Прибайкалью и северо-востоку 18-23 тепла.
В Улан-Удэ возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью 12-14, днём 25-27 тепла.
В Бурятии тёплая дождливая погода
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Это коснётся участка Клюевка – Мысовая
На Восточно-Сибирской железной дороге временно, с 7 августа по 18 августа, изменяется расписание движения пассажирских поездов на участке Клюевка – Мысовая, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
- поезд №322 Иркутск-Пассажирский – Забайкальск отправлением из Иркутска 6, 10, 13 и 17 августа 2018 года будет прибывать на станцию Мысовая в 06:52 (вместо 06:49), на станцию Улан-Удэ – в 09:26 (вместо 09:24). После станции Илька поезд будет следовать по действующему расписанию;
- поезд №82 Москва Казанская - Улан-Удэ отправлением из Москвы 3, 6, 8, 10, 12 и 14 августа 2018 года будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Слюдянка I до станции Улан-Удэ. Со станции Слюдянка I поезд будет отправляться в 06:41 (вместо 06:38) и прибывать на станцию Улан-Удэ – в 12:21 (вместо 11:58);
- поезд №72 Северобайкальск – Улан-Удэ отправлением из Северобайкальска 5, 7, 9, 11, 13 и 15 августа 2018 года будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Утулик до станции Улан-Удэ. На станцию Утулик поезд будет прибывать в 09:32 (вместо 09:31), на станцию Улан-Удэ – в 14:18 (вместо 14:06);
- поезд №208 Новокузнецк - Владивосток отправлением из Новокузнецка 5, 7, 9, 11, 13 и 15 августа будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Клюевка до станции Онохой. Прибытие на станцию Мысовая в 13:57 (вместо 13:54), на станцию Улан-Удэ в 16:41 (вместо 16:38);
Пассажирский поезд №70 Москва – Чита отправлением из Москвы 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 августа 2018 года будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Мысовая до станции Онохой. Прибытие на станцию Мысовая в 17:11 (вместо 17:08), на станцию Улан-Удэ – в 19:48 (вместо 19:45);
- поезд №270 Адлер - Чита отправлением из Адлера 2, 5, 9 и 12 августа 2018 года будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Мысовая до станции Онохой. Прибытие поезда на станцию Мысовая в 19:26 (вместо 19:23), на станцию Улан-Удэ – в 22:03 (вместо 22:00);
- поезд №150 Иркутск-Пассажирский – Улан-Удэ отправлением из Иркутска 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 августа 2018 года будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Мысовая до станции Улан-Удэ. Прибытие поезда на станцию Мысовая в 19:36 (вместо 19:33), на станцию Улан-Удэ – в 22:13 (вместо 22:10);
- поезд №100 Москва - Владивосток отправлением из Москвы 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 августа 2018 года будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Слюдянка I до станции Петровский Завод. Отправление поезда со станции Слюдянка I в 23:32 (вместо 23:22), на станцию Улан-Удэ поезд будет прибывать в 04:59 (вместо 04:45);
- поезд №362 Иркутск-Пассажирский - Наушки отправлением из Иркутска 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 августа 2018 года будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Мысовая до станции Заудинский. Прибытие поезда на станцию Мысовая в 02:37 (вместо 02:35), на станцию Улан-Удэ – в 05:36 (вместо 05:34);
- поезд №922 Иркутск Пассажирский – Улан-Батор отправлением из Иркутска 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 августа 2018 года будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Слюдянка I до станции Улан-Удэ. Отправление поезда со станции Слюдянка I в 03:38 (вместо 02:54), на станцию Улан-Удэ поезд будет прибывать в 09:16 (вместо 08:48);
- поезд №269 Чита - Адлер отправлением из Читы 6, 10, 13 и 17 августа 2018 года будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Дивизионная до станции Гончарово. Поезд проследует до станции Дивизонная в 04:19 (вместо 04:15), на станцию Мысовая поезд будет прибывать в 06:54 (вместо 06:36).
- поезд №321 Забайкальск – Иркутск-Пассажирский отправлением из Забайкальска 8, 12 и 15 августа 2018 года будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Улан-Удэ до станции Большой Луг. Отправление со станции Улан-Удэ в 11:25 (вместо 11:10), на станцию Мысовая поезд будет прибывать в 13:59 (вместо 13:44);
- поезд №149 Улан-Удэ – Иркутск-Пассажирский отправлением из Улан-Удэ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 августа 2018 года будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Улан-Удэ до станции Большой Луг. Отправление со станции Улан-Удэ в 11:25 (вместо 11:10), на станцию Мысовая поезд будет прибывать в 13:59 (вместо 13:44);
- поезд №71 Улан-Удэ – Северобайкальск отправлением из Улан-Удэ 7, 9, 11, 13, 15 и 17 августа 2018 года будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Улан-Удэ до станции Хотхор. Отправление со станции Улан-Удэ в 16:13 (вместо 16:06), на станцию Мысовая поезд будет прибывать в 18:41 (вместо 18:34);
- поезд №81 Улан-Удэ – Москва отправлением из Улан-Удэ 8, 10, 12, 14, 16 и 18 августа 2018 года будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Улан-Удэ до станции Тыреть. Отправление со станции Улан-Удэ в 16:23 (вместо 15:53), на станцию Мысовая поезд будет прибывать в 18:54 (вместо 18:24).
- поезд №921 Иркутск-Пассажирский – Москва отправлением из Иркутска 8, 10, 12, 14, 16 и 18 августа 2018 года (при назначении ОАО «РЖД») будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Китой до станции Тыреть. Прибытие поезда на станцию Китой в 01:16 (вместо 01:14). После станции Тыреть поезд будет следовать по действующему расписанию.
На Восточно-Сибирской железной дороге временно, с 7 августа по 18 августа, изменяется расписание движения пассажирских поездов на участке Клюевка – Мысовая, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
- поезд №322 Иркутск-Пассажирский – Забайкальск отправлением из Иркутска 6, 10, 13 и 17 августа 2018 года будет прибывать на станцию Мысовая в 06:52 (вместо 06:49), на станцию Улан-Удэ – в 09:26 (вместо 09:24). После станции Илька поезд будет следовать по действующему расписанию;
- поезд №82 Москва Казанская - Улан-Удэ отправлением из Москвы 3, 6, 8, 10, 12 и 14 августа 2018 года будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Слюдянка I до станции Улан-Удэ. Со станции Слюдянка I поезд будет отправляться в 06:41 (вместо 06:38) и прибывать на станцию Улан-Удэ – в 12:21 (вместо 11:58);
- поезд №72 Северобайкальск – Улан-Удэ отправлением из Северобайкальска 5, 7, 9, 11, 13 и 15 августа 2018 года будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Утулик до станции Улан-Удэ. На станцию Утулик поезд будет прибывать в 09:32 (вместо 09:31), на станцию Улан-Удэ – в 14:18 (вместо 14:06);
- поезд №208 Новокузнецк - Владивосток отправлением из Новокузнецка 5, 7, 9, 11, 13 и 15 августа будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Клюевка до станции Онохой. Прибытие на станцию Мысовая в 13:57 (вместо 13:54), на станцию Улан-Удэ в 16:41 (вместо 16:38);
Пассажирский поезд №70 Москва – Чита отправлением из Москвы 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 августа 2018 года будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Мысовая до станции Онохой. Прибытие на станцию Мысовая в 17:11 (вместо 17:08), на станцию Улан-Удэ – в 19:48 (вместо 19:45);
- поезд №270 Адлер - Чита отправлением из Адлера 2, 5, 9 и 12 августа 2018 года будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Мысовая до станции Онохой. Прибытие поезда на станцию Мысовая в 19:26 (вместо 19:23), на станцию Улан-Удэ – в 22:03 (вместо 22:00);
- поезд №150 Иркутск-Пассажирский – Улан-Удэ отправлением из Иркутска 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 августа 2018 года будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Мысовая до станции Улан-Удэ. Прибытие поезда на станцию Мысовая в 19:36 (вместо 19:33), на станцию Улан-Удэ – в 22:13 (вместо 22:10);
- поезд №100 Москва - Владивосток отправлением из Москвы 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 августа 2018 года будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Слюдянка I до станции Петровский Завод. Отправление поезда со станции Слюдянка I в 23:32 (вместо 23:22), на станцию Улан-Удэ поезд будет прибывать в 04:59 (вместо 04:45);
- поезд №362 Иркутск-Пассажирский - Наушки отправлением из Иркутска 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 августа 2018 года будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Мысовая до станции Заудинский. Прибытие поезда на станцию Мысовая в 02:37 (вместо 02:35), на станцию Улан-Удэ – в 05:36 (вместо 05:34);
- поезд №922 Иркутск Пассажирский – Улан-Батор отправлением из Иркутска 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 августа 2018 года будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Слюдянка I до станции Улан-Удэ. Отправление поезда со станции Слюдянка I в 03:38 (вместо 02:54), на станцию Улан-Удэ поезд будет прибывать в 09:16 (вместо 08:48);
- поезд №269 Чита - Адлер отправлением из Читы 6, 10, 13 и 17 августа 2018 года будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Дивизионная до станции Гончарово. Поезд проследует до станции Дивизонная в 04:19 (вместо 04:15), на станцию Мысовая поезд будет прибывать в 06:54 (вместо 06:36).
- поезд №321 Забайкальск – Иркутск-Пассажирский отправлением из Забайкальска 8, 12 и 15 августа 2018 года будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Улан-Удэ до станции Большой Луг. Отправление со станции Улан-Удэ в 11:25 (вместо 11:10), на станцию Мысовая поезд будет прибывать в 13:59 (вместо 13:44);
- поезд №149 Улан-Удэ – Иркутск-Пассажирский отправлением из Улан-Удэ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 августа 2018 года будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Улан-Удэ до станции Большой Луг. Отправление со станции Улан-Удэ в 11:25 (вместо 11:10), на станцию Мысовая поезд будет прибывать в 13:59 (вместо 13:44);
- поезд №71 Улан-Удэ – Северобайкальск отправлением из Улан-Удэ 7, 9, 11, 13, 15 и 17 августа 2018 года будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Улан-Удэ до станции Хотхор. Отправление со станции Улан-Удэ в 16:13 (вместо 16:06), на станцию Мысовая поезд будет прибывать в 18:41 (вместо 18:34);
- поезд №81 Улан-Удэ – Москва отправлением из Улан-Удэ 8, 10, 12, 14, 16 и 18 августа 2018 года будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Улан-Удэ до станции Тыреть. Отправление со станции Улан-Удэ в 16:23 (вместо 15:53), на станцию Мысовая поезд будет прибывать в 18:54 (вместо 18:24).
- поезд №921 Иркутск-Пассажирский – Москва отправлением из Иркутска 8, 10, 12, 14, 16 и 18 августа 2018 года (при назначении ОАО «РЖД») будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Китой до станции Тыреть. Прибытие поезда на станцию Китой в 01:16 (вместо 01:14). После станции Тыреть поезд будет следовать по действующему расписанию.
В программе фестиваля ярмарка, концертная программа, народные игры и забавы
Воздух прогреется до 29 градусов
Российский велосипедист Владимир Гусев стал победителем десятого этапа ультрамарафонской шоссейной многодневной гонки Red Bull Trans-Siberian Extreme, который прошел от Красноярска до Иркутска. Спортсмен преодолел дистанцию 1060 км за 36 часов 39 минут и 50 секунд
Барнаульский зоопарк – одно из популярных мест краевого центра. 5 августа «Лесная сказка» отметила восьмой день рождения
Улан-Удэ примет у себя международный передвижной симпозиум NEMOSKVA, исследующий современную культурную ситуацию в регионах
На Восточно-Сибирской железной дороге временно, с 7 августа по 18 августа, изменяется расписание движения пассажирских поездов на участке Клюевка – Мысовая
Многие крупы не соответствовали требованиям ГОСТов
Специалисты исследовали 114 проб водных биоресурсов
В сентябре поступит оборудование для детей с ограниченными возможностями
Молодые люди приезжают из разных городов России
Во время движения трамвая горожане могут узнать интересные факты из истории Октябрьского района
Также она привезла с турнира и бронзовую медаль
В состязаниях приняли участие 140 человек
Там будут проводится игры и репетиции команд