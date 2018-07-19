На Братском водохранилище спасли двух рыбаков

До берега они не могли добраться из-за закончившегося бензина
На Осинском заливе Братского водохранилища в минувшую среду спасли двух рыбаков. 29-летний житель деревни Усть-Куда и 24-летний иркутянин – уплыли днём на резиновой лодке из местности Рассвет и не вышли на связь с родственниками в назначенное время. Те забили тревогу и обратились к спасателям.
- В ходе проверки Осинского залива мужчин обнаружили на расстоянии 2,5 километров от места выхода на воду. До берега они не могли добраться из-за закончившегося бензина, неисправности подвесного лодочного мотора и отсутствия вёсел, - сообщает старший государственный инспектор по маломерным судам Николай Коркин.
Мужчин доставили на берег. Они понесут административную ответственность за отсутствие на судоводителе и пассажире спасательных жилетов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Данные о потерях лесного покрова мира представили учёные Мерилендского университета
Иркутская область стала первым регионом России, который радикально снизит выжигание сухой травы в рамках борьбы с лесными пожарами
Он приезжал дать концерт в столице республики. ВИДЕО
Долг с женщины пришлось взыскивать судебным приставам
Они участвовали в даунхилле и байкер-кроссе
Общественники очистили берег реки
В поход отправились два выпускника
Для сирот собирают школьные принадлежности
Им вручили персональные поздравления от президента России
За прошлый год вертолёт эвакуировал более 500 человек в Бурятии
В открытии принял участие представитель Всемирной туристской организации при ООН
Пока студенты и начинающие специалисты только готовятся к активному поиску работы, аналитики HeadHunter (hh.ru) решили узнать, что занимало у них основную часть времени во время учёбы
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с «Шоу побратимов бууз»
Воздух прогреется до 32 градусов
Конкурс проводится уже в пятый раз