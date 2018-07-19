На Братском водохранилище спасли двух рыбаков

На Осинском заливе Братского водохранилища в минувшую среду спасли двух рыбаков. 29-летний житель деревни Усть-Куда и 24-летний иркутянин – уплыли днём на резиновой лодке из местности Рассвет и не вышли на связь с родственниками в назначенное время. Те забили тревогу и обратились к спасателям.





- В ходе проверки Осинского залива мужчин обнаружили на расстоянии 2,5 километров от места выхода на воду. До берега они не могли добраться из-за закончившегося бензина, неисправности подвесного лодочного мотора и отсутствия вёсел, - сообщает старший государственный инспектор по маломерным судам Николай Коркин.





Мужчин доставили на берег. Они понесут административную ответственность за отсутствие на судоводителе и пассажире спасательных жилетов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.