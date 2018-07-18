В Улан-Удэ назвали победителей конкурса «Добрые дела - любимому городу»

Список победителей:







5. Аюшеева Надежда «Молодежь выбирает ЗОЖ!»;







10. Куркина Анастасия «Поддержка волонтерских добровольческих инициатив»;





В Улан-Удэ подвели итоги городского конкурса проектов в области молодёжной политики «Добрые дела - любимому городу». В конкурсе участвовали молодёжные объединения в возрасте до 30 лет, детские объединения, в которые входят лица в возрасте до 18 лет и совершеннолетние граждане, а также люди от 14 до 30 лет.Всего поступило 27 заявок, из них конкурсная комиссия выбрала 14 победителей. Им вручат гранты на реализацию проектов на сумму 150 тысяч рублей. Общая сумма грантового конкурса составила 2,1 млн рублей, сообщает управление по информационной политике.1. Шапкин Никита «Растём вместе»;2. Жигмитова Сэсэг «Развитие студенческих некоммерческих организаций в современных условиях»;3. Прищепа Данил «Доступная среда на выборах»;4. Балданова Ольга «Онлайн-медиа ресурс о саморазвитии молодёжи «Youthfulness»;6. Мункуева Виктория «DANCING DACHA»;7. Мадиева Мария «Образовательная школа «SMM Lab»;8. Нимаева Дарья Александровна «Профессиональная траектория молодёжи через «Движение «Молодые профессионалы (Worldskills Russia)»;9. Дареев Вандан «Школа студенческого актива «СтудАктив - 2018»;11. Сибиданов Дорж «Патриотический ролик в сети»;12. Серебренников Павел «Открытая сцена-танцы здоровья»; 13. БРО МООО «РСО», «Острог»;14. РОО «Республиканский центр молодёжного туризма Байкал» «Ты нужен Миру!».