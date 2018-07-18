Школы обучения ухода за тяжелобольными отрыли в Иркутской области

Бесплатно обучились уже больше 100 человек
В нескольких комплексных центрах социального обслуживания населения Иркутской области внедрили проект «Школа обучения навыкам общего ухода за гражданами, утратившими способность к самообслуживанию».
Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Алексей Макаров пояснил, что основные формы работы школ ухода - групповые и индивидуальные занятия (семинары, практические занятия, тренинги) с гражданами, осуществляющими уход на дому, а также занятия, направленные на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни. Мероприятия направлены на создание более комфортной обстановки для больного и на облегчение процесса ухода для родственников.
Комплексными центрами социального обслуживания населения проведена информационная кампания в территориях обслуживания: Ангарск, Бодайбо, Братск, Иркутск, Саянск, Усть-Илимск. Занятия проводят не только специалисты комплексных центров по социальной реабилитации, но и лечебно-профилактических учреждений, фонда социального страхования, медико-социальной экспертизы.
Обучение предусматривает как групповые, так и индивидуальные занятия с выходом на дом, на которых обучающиеся получают не только теоретические основы по вопросам ухода, но и овладевают практическими навыками и приёмами.
Специалисты обучают родственников практическим навыкам, правилам и психологическим аспектам ухода при различных заболеваниях, обучают способам профилактики осложнений заболеваний, правилам пользования техническими средствами реабилитации, основам достижения и поддержания максимально возможного уровня здоровья тяжелобольных граждан, профилактике депрессивных расстройств у лиц, ухаживающих за ними, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
- В мероприятиях школы ухода уже приняли участие более 100 человек из числа родственников получателей социальных услуг и социальных работников. Практические занятия проводятся бесплатно, участники получают памятки и буклеты, содержащие информацию о правилах ухода за тяжелобольными людьми. По итогам проведённых занятий родственники тяжелобольных граждан отмечают, что полученные знания оказывают реальную помощь в поддержании благоприятной психологической атмосферы в семье, а практические навыки, полученные в процессе обучения, позволяют повысить качество жизни граждан, нуждающихся в уходе. На сегодняшний день социальная практика зарекомендовала себя как эффективная форма помощи по стимулированию родственного ухода, её реализация будет продолжена, - уточнил Алексей Макаров.
Школы обучения ухода за тяжелобольными отрыли в Иркутской области
Общество, Фото:
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