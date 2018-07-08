Иркутянина осудили за продажу вещей из арендуемой квартиры

Он продал даже гладильную доску



Иркутянина осудили за растрату - хищение вверенного ему чужого имущества, с причинением значительного ущерба, сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда.



В январе 2018 года мужчина снял в аренду квартиру в микрорайоне Первомайский. Согласно заключенному договору, ему было вверено всё находящееся в квартире имущество: раскладное кресло, стол, гладильная доска, холодильник и стиральная машина.



Уже в феврале арендатор имущество продал своему знакомому, не говоря ему, что собственником вещей не является.



Судом мужчине назначено наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.



