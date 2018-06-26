В Бурятии покрестились 8 осуждённых

Исправительную колонию № 1 в городе Гусиноозёрск посетил отец Евгений, окормляющий здесь православную часовню



В часовне приняли крещение восемь осуждённых, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



Все они добровольно пришли к православной вере в период отбывания наказания.



- Искренняя вера в бога стимулирует правопослушное поведение осужденных, благотворно сказывается на их морально-нравственном состоянии, - прокомментировал заместитель начальника исправительной колонии № 1 Валерий Суханов.



