Исправительную колонию № 1 в городе Гусиноозёрск посетил отец Евгений, окормляющий здесь православную часовню
В часовне приняли крещение восемь осуждённых, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Все они добровольно пришли к православной вере в период отбывания наказания.
- Искренняя вера в бога стимулирует правопослушное поведение осужденных, благотворно сказывается на их морально-нравственном состоянии, - прокомментировал заместитель начальника исправительной колонии № 1 Валерий Суханов.
В Бурятии покрестились 8 осуждённых
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