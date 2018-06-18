В Улан-Удэ назвали места отлова бродячих собак

Улан-удэнцев просят не отпускать своих питомцев на самовыгул
Комбинат по благоустройству сообщил об адресах в Улан-Удэ, где будут отлавливать безнадзорных животных в июле.
Отлов безнадзорных животных будет проводиться:
- на улицах Шумяцкого, Тулаева, в 148 микрорайоне,
- на улицах Павлова 61,63,65, Столбовой, 54, 56, 62, 64, Боевой, 12, 14, 14 а ,26;
- на улицах Жердева, Мокрова, Солнечной, Цыбикова, на БКМ и в Сосновом Бору;
- на улицах Ключевской, Краснофлотской, Тобольской, Конечной, Пугачёва, Намжилова, Дашиева, Денисова, Калашникова, Бабушкина, Геологической, Терешковой, Сахьяновой;
- а также на проспекте Строителей, в микрорайонах Забайкальский, Энергетик, Таёжный, Сосновый, Звёздный и в ДНТ «Перспектива».
В связи с этим владельцев домашних животных специалисты просят не отпускать своих любимцев на самовыгул.
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Общество, Фото:
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