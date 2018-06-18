В Улан-Удэ назвали места отлова бродячих собак

Улан-удэнцев просят не отпускать своих питомцев на самовыгул



Комбинат по благоустройству сообщил об адресах в Улан-Удэ, где будут отлавливать безнадзорных животных в июле.



Отлов безнадзорных животных будет проводиться:



- на улицах Шумяцкого, Тулаева, в 148 микрорайоне,

- на улицах Павлова 61,63,65, Столбовой, 54, 56, 62, 64, Боевой, 12, 14, 14 а ,26;

- на улицах Жердева, Мокрова, Солнечной, Цыбикова, на БКМ и в Сосновом Бору;

- на улицах Ключевской, Краснофлотской, Тобольской, Конечной, Пугачёва, Намжилова, Дашиева, Денисова, Калашникова, Бабушкина, Геологической, Терешковой, Сахьяновой;

- а также на проспекте Строителей, в микрорайонах Забайкальский, Энергетик, Таёжный, Сосновый, Звёздный и в ДНТ «Перспектива».



В связи с этим владельцев домашних животных специалисты просят не отпускать своих любимцев на самовыгул.

