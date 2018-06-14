На ежегодный велопробег приглашаются все желающие
23 июня Республиканский наркологический диспансер проведёт велопробег против наркотиков. Акция пройдёт в рамках международного дня борьбы с наркоманией, сообщили в наркологическом диспансере.
Во время акции будут организованы конкурсы среди участников, самых активных ждут призы в разных номинациях.
Маршрут велопробега: парк «Юбилейный» – ул. Тобольская - пр. Строителей - ул. Боевая - ул. Бабушкина – ул. Терешковой – Центральный рынок - ул. Коммунистическая - пл. Советов.
Регистрация участников начнётся в 11 часов, старт в 12 часов из парка «Юбилейный» (при входе в парк со стороны Национального банка).
На велопробег приглашаются все желающие - любители и профессионалы велоспорта.
Получить информацию об акции и зарегистрироваться можно в отделе профилактики ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» по тел. 41-90-13, по электронной почте profotdel@inbox.ru или в группе «Вконтакте» «РНД Велопробег 2018» - https://vk.com/rndveloprobeg2018
Велопробег против наркотиков пройдёт в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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