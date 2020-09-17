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Бурятский крытый лукодром готов на 90%

Бурятский крытый лукодром готов на 90%
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства РБ
После завершения строительства бурятские лучники получат преимущество перед спортсменами из других регионов

В Бурятии завершаются строительные работы в региональном центре стрельбы из лука. На сегодняшний день завершено 90% строительных работ. Крытый лукодром примет первых спортсменов в декабре этого года, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Спортивный комплекс для лучников на пересечении улицы Жердева и рроспекта Строителей занимает площадь 4,9 тыс кв метров. Он станет первым в стране крытым лукодромом. У бурятских спортсменов отныне будут преимущество – тренироваться на олимпийской дистанции они смогут круглый год. Ранее из-за отсутствия подходящих площадей лучникам приходилось набирать необходимую форму к летнему сезону в максимально сжатые сроки – последний месяц весны.

На линии огня одновременно могут стрелять 32 спортсмена в 16 щитов. Тренерский состав планирует организовать работу центра в восемь смен, при этом мощность объекта составляет 100 человек в смену.

Первый этаж здания займёт стрелковое поле размером 78x36 м и вспомогательные помещения: гардеробная верхней одежды, раздевалки с душевыми и санузлами, помещение охраны и пожарного поста и буфет для занимающихся.

Предусмотрены условия для общей физической подготовки – на втором этаже разместится тренажёрный зал, оснащённый тренажёрами для укрепления различных групп мышц, развития ловкости, координации движений.

Третий этаж займут служебные помещения для персонала, медицинский блок, комментаторская.

На строительство лукодрома было направлено около 220 млн рублей.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно бурятские лучники завоевали пять медалей чемпионата России, две из них золотые.


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