После завершения строительства бурятские лучники получат преимущество перед спортсменами из других регионов
В Бурятии завершаются строительные работы в региональном центре стрельбы из лука. На сегодняшний день завершено 90% строительных работ. Крытый лукодром примет первых спортсменов в декабре этого года, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Спортивный комплекс для лучников на пересечении улицы Жердева и рроспекта Строителей занимает площадь 4,9 тыс кв метров. Он станет первым в стране крытым лукодромом. У бурятских спортсменов отныне будут преимущество – тренироваться на олимпийской дистанции они смогут круглый год. Ранее из-за отсутствия подходящих площадей лучникам приходилось набирать необходимую форму к летнему сезону в максимально сжатые сроки – последний месяц весны.
На линии огня одновременно могут стрелять 32 спортсмена в 16 щитов. Тренерский состав планирует организовать работу центра в восемь смен, при этом мощность объекта составляет 100 человек в смену.
Первый этаж здания займёт стрелковое поле размером 78x36 м и вспомогательные помещения: гардеробная верхней одежды, раздевалки с душевыми и санузлами, помещение охраны и пожарного поста и буфет для занимающихся.
Предусмотрены условия для общей физической подготовки – на втором этаже разместится тренажёрный зал, оснащённый тренажёрами для укрепления различных групп мышц, развития ловкости, координации движений.
Третий этаж займут служебные помещения для персонала, медицинский блок, комментаторская.
На строительство лукодрома было направлено около 220 млн рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно бурятские лучники завоевали пять медалей чемпионата России, две из них золотые.
Бурятский крытый лукодром готов на 90%
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 17.09.2020
В регионе хотят увеличить спрос на использование экологичных транспортных средств
КРДВ объявляет отбор на должность директора дочернего общества в республике
Сегодня в Улан-Удэ одобрили повышение тарифов на проезд в маршрутках и трамваях
В минсельхозпроде назвали среднюю урожайность
В Бурятии приняли концепцию демографической политики до 2025 года
Это касается учреждений, введённых в эксплуатацию после 2019 года
Экономика, 15.09.2020
«Полетели!» - поделился гендиректор аэропорта «Байкал»
Снизились цены на капусту, картофель и виноград
Об этом заявил Алексей Цыденов
Стоимость проекта – 70 млн рублей
Экономика, 11.09.2020
Полёты прекратила «Smartavia», заходившая с низкими ценами
Экономика, 10.09.2020
Технику привезли из Курганской области
Экономика, 10.09.2020
Сегодня в Китае летает около 200 вертолётов типа Ми-171
Экономика, 09.09.2020
Среди них аквапарк, госпиталь, свинокомплекс и 2 производства
Экономика, 09.09.2020
В августе подешевели овощи