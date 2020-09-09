Спортсменки из Бурятии заняли весь пьедестал
После долгого перерыва лучники вновь вышли на дистанции. Первыми российскими офлайн-соревнованиями стал чемпионат России, который проходит в Рязани.
Турнир собрал 186 участников из 24 регионов России. Бурятию представляли 33 спортсмена, сообщили в Центре спортивной подготовки Бурятии. Спортсмены из республики взяли две золотые, две серебряные, одну бронзовую медаль.
В классическом луке (олимпийская дисциплина) в личном первенстве среди женщин весь пьедестал почета заняли лучницы Бурятии. Первой стала Соелма Сыренова. В финале она была точнее (6:4) своей коллеги по команде Светланы Гомбоевой.
За бронзу боролась серебряный призёр Олимпийских Игр-2016 Инна Степанова и москвичка Надежда Кашина. Счет 6:4 в пользу Инны Степановой.
У мужчин чемпионом России 2020 года стал Эрдэм Ирдыниев, победивший в финале Булата Дугарова из Забайкальского края (6:4).
В блочном луке Сергей Шенхоров завоевал серебряную медаль, уступив всего три очка победителю Александру Дамбаеву из Забайкальского края.
Инна Степанова, Соелма Сыренова и Светлана Гомбоева тренируются под руководством Константина Эрдыниева и Гырылмы Эрдыниевой. Тренером Эрдэма Ирдыниева является Александр Хамнагдаев, Сергея Шенхорова – Софья Халудорова.
Бурятские лучники завоевали пять медалей чемпионата России
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