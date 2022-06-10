Взысканием долга занимались судебные приставы
В Заиграевском районе Бурятии коммунальное предприятие не платило зарплату своим работникам. Общая сумма задолженности составила почти 600 тысяч рублей.
Взысканием долга занимались судебные приставы. После проверки надлежащих исполнительных документов, удостоверений комиссий по трудовым спорам, были возбуждены исполнительные производства.
- Судебные приставы обратили взыскание на расчётные счета организации в банке. В результате принятых мер задолженность в пользу работников взыскана в полном объёме, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
Уголовно-исполнительная инспекция в приоритетном порядке перечислили взысканную сумму на погашение задолженности по заработной плате. Вместе с тем, компания имеет и другие задолженности.
Сейчас 37 работников получили свою зарплату на общую сумму свыше 568 тысяч рублей.
В Бурятии работодателя заставили заплатить 37 работникам
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