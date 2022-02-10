Они не прошли проверку на пестициды и нитраты
В Бурятии в 2021 году по итогам проведённых лабораторных исследований овощей и фруктов 2,9% проб не соответствовало гигиеническим требованиям по содержанию нитратов, из них импортируемой продукции – 0,2%.
На содержание пестицидов проверку не прошли 14,7%, из них импортируемой – 11,7% продукции.
- С реализации было снято четыре партии плодоовощной продукции общим весом 2033,5 кг. Продавцы, реализующие некачественную продукцию были оштрафованы, им выдали предписания об устранении нарушений в установленные сроки, - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.
В Бурятии свыше двух тысяч кг овощей и фруктов были сняты с продажи
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