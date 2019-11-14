В Бурятии разработали протез, который превзойдёт зарубежные аналоги

- Мы сделали коленный модуль, который позволяет человеку ходить на протезе, как на своей ноге. Он будет более функциональным, чем аналоги. Его геометрия позволяет коленному модулю разгибаться более чем на 150 градусов. Человеку будет более комфортно использовать его в автомобиле или при ходьбе, - рассказал генеральный директор Иван Худяков.





14 ноября в Улан-Удэ центр протезирования и ортопедии «Салют Орто» презентовал 3D-модель первой в России разработки коленного модуля полицентрический кинематики. Новинка способна конкурировать с западными аналогами, сообщает пресс-служба правительства республики.Изделия, подобные разработанному в Бурятии, сейчас выпускаются только за рубежом, например, в Германии, США, Исландии. По заявлению разработчиков, в отличие от западных аналогов, улан-удэнская разработка будет легче, функциональнее и дешевле.Разработанное изделие предназначено для использования не только при сидении и стоянии, но и при ходьбе и даже быстрой ходьбе, которую большинство существующих протезов сегодня не могут обеспечить.- За последние полтора года мы очень хорошо изучили, как люди используют протез. Это позволило лучше понять кинематику движения человека с протезом. Следующий логичный шаг - создать более сложное устройство. Мы исследовали, каким образом используется сам коленный модуль, как распределяется нагрузка, продумали, из каких материалов нужно изготовить, - отметил Иван Худяков.В октябре центр протезирования и ортопедии открыл школу ходьбы для изучения кинематики движения. В ней люди с ограниченными возможностями передвижения учатся правильно пользоваться протезно-ортопедическими изделиями, чтобы получать в процессе движения максимальный эффект без ущерба для здоровья. Эффект может быть доведён до такой степени, что человек, использующий протезы, не будет отличаться от окружающих.ГК «Салют Орто» и правительство республики подписали соглашение с «подразделением» Роскосмоса, которое поможет изготовить самое сложное изделие - коленный модуль и его детали.Трёхстороннее соглашение о сотрудничестве подписано между Правительством Республики Бурятия, ООО «Салют Орто» и ООО «Ортопедическая индустрия Москва Энергия» (учреждено Ракетно-космической корпорацией «Энергия» имени С.П. Королёва, которая входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).Сейчас в центре протезирования и ортопедии начинается процесс испытаний коленного модуля. Около половины года уйдёт на запуск серийного производства продукта. После изделием смогут воспользоваться люди, которым оно требуется.