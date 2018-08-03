Ей назначили условное наказание
Вчера Октябрьский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении близкой родственницы бывшего генерального директора строительной компании «Зодчий» Евгении Убодоевой, занимавшей пост замдиректора фирмы.
Как сообщал «Байкал-Daily», дольщики «Зодчего», вложившиеся в ЖК «Фаворит», должны были получить квартиры ещё несколько лет назад. Однако вторая очередь строительства была остановлена, а третья представляла собой лишь фундамент со сваями. Отчаявшиеся люди ходили по всем инстанциям, писали открытые письма, в том числе в адрес президента Владимира Путина.
В конце 2017 года решить проблему удалось главе Бурятии Алексею Цыденову, который подписал соглашение о завершении строительства второго этапа жилого комплекса «Фаворит».
В отношении экс-директора строительной фирмы Валерия Убодоева возбудили уголовное дело, связанное с мошенничеством и злоупотреблением полномочиями. На Евгению Убодоеву возбудили дело о растрате в особо крупном размере.
По версии следствия, заместитель директора ООО «Зодчий» и иные лица из числа руководителей предприятия произвели отчуждение 5 квартир в построенных за счёт дольщиков домах. Общая стоимость недвижимости превысила 10 миллионов рублей, деньги от реализации имущества подозреваемые обратили в свою пользу, сообщали в прокуратуре Бурятии.
Суд признал Евгению Убодоеву виновной.
- Суд назначил ей 4 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, - сообщили «Байкал-Daily» в прокуратуре Октябрьского района.
Сейчас в производстве находится дело самого Валерия Убодоева. По версии следствия, в результате его преступных действий более 100 квартир в «Фаворите» было отчуждено в пользу третьих лиц, что стало основной причиной неисполнения обязательств перед участниками долевого строительства.
Одного из руководителей «Зодчего» осудили в Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
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