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Житель Бурятии незаконно привёз овец в село

Бизнес, 
Они были привезены без ветеринарных сопроводительных документов

6 июня в селе Верхняя Иволга Иволгинского района ветеринары выявили факт несанкционированного ввоза овец. Обнаружилось это при проведении плановых противоэпизоотических мероприятий.

90 животных из Мухоршибирского района были привезены без ветеринарных сопроводительных документов, что является нарушением закона. Теперь нерадивому владельцу овец предстоит выплатить штраф в размере одной тысячи рублей.

Сейчас в хозяйстве проводятся карантинные мероприятия, сообщает управление ветеринарии республики.  
ветеринарный контроль
 
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