«Ангара» выбрана перевозчиком по субсидированным маршрутам в Бурятии

Согласно решению правительства республики Бурятия, иркутская авиакомпания «Ангара» в 2018 году будет выполнять субсидируемые рейсы Улан-Удэ – Нижнеангарск и Улан-Удэ – Таксимо



- Мы успешно справились с задачей качественного выполнения полетов по Бурятии в 2017 году. Уверены, что и в 2018 авиакомпания «Ангара» покажет хорошие результаты на маршрутах по республике, - заявил директор авиакомпании Анатолий Юртаев.



Продажа билетов уже открыта. Стоимость перелета из Улан-Удэ в Нижнеангарск составляет 6 000 рублей, из Улан-Удэ в Таксимо - 7 000 рублей, сообщили в «Ангаре».

