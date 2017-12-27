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«Ангара» выбрана перевозчиком по субсидированным маршрутам в Бурятии
Бизнес, 27.12.2017 09:19
Согласно решению правительства республики Бурятия, иркутская авиакомпания «Ангара» в 2018 году будет выполнять субсидируемые рейсы Улан-Удэ – Нижнеангарск и Улан-Удэ – Таксимо
- Мы успешно справились с задачей качественного выполнения полетов по Бурятии в 2017 году. Уверены, что и в 2018 авиакомпания «Ангара» покажет хорошие результаты на маршрутах по республике, - заявил директор авиакомпании Анатолий Юртаев.
Продажа билетов уже открыта. Стоимость перелета из Улан-Удэ в Нижнеангарск составляет 6 000 рублей, из Улан-Удэ в Таксимо - 7 000 рублей, сообщили в «Ангаре».
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