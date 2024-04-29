В пригороде Улан-Удэ переловили собак, напавших на школьницу

В селе Сотниково в пригородном Иволгинском районе поймали собак, которые 27 апреля набросились на 13-летнюю местную жительницу. Всего изловили три, включая «течную» суку, сообщили в группе «Иволга-инфо.24/7». Животных поместили в приют.
Сельчан в очередной раз призвали не отпускать своих питомцев на самовыгул и напомнили о грозящих за это штрафах. Для физлиц они колеблются от 3 до 5 тысяч, для должностных – от 10 до 50, а для юридических – от 50 до 100 тысяч рублей.
Псов отогнал мужчина, который работает сторожем на ближайшем предприятии. Услышав крик ребёнка и лай животных, он поспешил на помощь, рассказали накануне в пресс-службе МВД по Бурятии.
Спасшего школьницу сельчанина пообещали наградить «за неравнодушие и смелость, сопряжённые с риском для здоровья». Медики осмотрели девочку и отправили её домой на амбулаторное лечение.
В управлении муниципального контроля райадминистрации заявили: псы – бродячие. Однако мама девочки написала в соцсетях, что на её дочку накинулись два огромных алабая, а «ещё две собаки были в кустах и собирались присоединиться». То, что животные беспризорные, сельчанка отрицает.
Спасшего школьницу сельчанина пообещали наградить «за неравнодушие и смелость, сопряжённые с риском для здоровья». Медики осмотрели девочку и отправили её домой на амбулаторное лечение.
В управлении муниципального контроля райадминистрации заявили: псы – бродячие. Однако мама девочки написала в соцсетях, что на её дочку накинулись два огромных алабая, а «ещё две собаки были в кустах и собирались присоединиться». То, что животные беспризорные, сельчанка отрицает.