В пригороде Улан-Удэ переловили собак, напавших на школьницу





Псов отогнал мужчина, который работает сторожем на ближайшем предприятии. Услышав крик ребёнка и лай животных, он поспешил на помощь, рассказали накануне в пресс-службе МВД по Бурятии.



Спасшего школьницу сельчанина пообещали наградить «за неравнодушие и смелость, сопряжённые с риском для здоровья». Медики осмотрели девочку и отправили её домой на амбулаторное лечение.



В управлении муниципального контроля райадминистрации заявили: псы – бродячие. Однако мама девочки написала в соцсетях, что на её дочку накинулись два огромных алабая, а «ещё две собаки были в кустах и собирались присоединиться». То, что животные беспризорные, сельчанка отрицает.





