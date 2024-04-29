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В пригородном селе Бурятии школьницу едва не растерзали алабаи

В пригородном селе Бурятии школьницу едва не растерзали алабаи
Происшествия,  Фото:скриншот с видео в группе «Иволга-инфо 24/7»
От агрессивных псов девочку спас оказавшийся рядом сторож

Всё произошло в субботу, 27 апреля, на улице Промышленная в иволгинском селе Сотниково. На 13-летнюю местную жительницу набросились собаки.

Псов отогнал мужчина, который работает сторожем на ближайшем предприятии. Услышав крик ребёнка и лай животных, он поспешил на помощь, рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.

Спасшего школьницу сельчанина пообещали наградить «за неравнодушие и смелость, сопряжённые с риском для здоровья». Медики осмотрели девочку и отправили её домой на амбулаторное лечение. 

В управлении муниципального контроля райадминистрации заявили: псы – бродячие и одного из них уже изловили.

- Крупную агрессивную собаку поймали в тот же день. Отлов второй продолжится, – приводит комментарий властей «Иволга-инфо 24/7».
 
Ранее в одном из пабликов во «ВКонтакте» появился пост, в котором говорится о нападении четвероногих на ребёнка на той самой улице. Автор публикации сообщила, что на её дочку накинулись два огромных алабая, а «ещё две собаки были в кустах и собирались присоединиться». То, что животные беспризорные, мама девочки отрицает.

- Они хозяйские, то есть не бродячие. Если бы не охранник-мужчина, боюсь даже представить, что было бы. Он увидел по камерам, как грызли моего ребёнка – не побоялся, выбежал и отогнал. Неоднократно были жалобы и от других детей на этих собак, но никакие меры не предприняли, – утверждает мать пострадавшей. – Одну поймали, но её не дают усыпить. Говорят, что увезут в питомник. Что нужно ещё? Пока насмерть не загрызут кого-нибудь?

По мнению анонимного автор, такая собака смело повалит и крепкого мужчину, не говоря уже о детях. Сельчанка даже пообещала написать в прокуратуру.

Ещё на ноябрьской сессии Народного Хурала депутаты приняли закон, разрешающий усыплять бездомных четвероногих. Делать это будут в нескольких случаях. Например, чтобы прекратить непереносимые физические страдания нежизнеспособных – иными словам, страдающих каким-либо неизлечимым заболеванием.

Также в списке «показаний» – серьёзные последствия острой травмы, несовместимые с жизнью, если животное «социально опасно» и проявляет немотивированную агрессию, если от него кто-то пострадал и это подтверждает сама жертва, её законный представитель, очевидцы или ведомство (организация), куда поступило сообщение о нападении.

Кроме того, эвтаназии подвергнут собак с болезнями, представляющими угрозу для их сородичей или человека и, наконец, если за время пребывания в пункте временного содержания пёс остался невостребованным – то есть никто не забрал его себе.
собаки животные нападение дети МВД Бурятии Сотниково

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