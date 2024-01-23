Мужчина купил боеприпасы на остановке
22 января на вокзале в Борзе при прохождении досмотра через интроскоп у 59-летнего жителя посёлка Забайкальск обнаружили и изъяли 40 патронов калибра 7,62 мм.
- Мужчина заявил, что приобрёл боеприпасы у неизвестного на автобусной остановке. Владельцем оружия не является, - сообщает пресс-служба Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.
Изъятые боеприпасы направили в экспертно-криминалистический центр Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте. Проводится проверка.
У забайкальца изъяли патроны, купленные у незнакомца
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 23.01.2024
Мужчина купил боеприпасы на остановке
У него изъяли два нарезных оружия
Его заставили покинуть Россию через суд
Пользователи сами скачивают опасную программу
Он кинул в салон горящую ткань
Мужчину приговорили к лишению свободы
Ребёнка госпитализировали
Мужчина погиб на месте
Она появлялась в Дырестуе уже дважды
Один хранил его в гараже, а второй – на чердаке
Дело дошло до суда
В поисках участвуют полиция, спасатели и добровольцы
В ситуации разбирается комитет по образованию и полиция
Перед этим его «обрабатывали» также «работники портала госуслуг» и «сотрудники Росфинмониторинга»
Полицейские поймали его с поличным