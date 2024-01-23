У забайкальца изъяли патроны, купленные у незнакомца

Мужчина купил боеприпасы на остановке



22 января на вокзале в Борзе при прохождении досмотра через интроскоп у 59-летнего жителя посёлка Забайкальск обнаружили и изъяли 40 патронов калибра 7,62 мм.



- Мужчина заявил, что приобрёл боеприпасы у неизвестного на автобусной остановке. Владельцем оружия не является, - сообщает пресс-служба Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.



Изъятые боеприпасы направили в экспертно-криминалистический центр Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте. Проводится проверка.



