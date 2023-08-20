«Зла не хватает»: В райцентре в Бурятии из-за прохудившейся крыши залило квартиру и подъезд

Потоп там произошёл после сильных дождей
Квартиру, которая находится на пятом этаже одного из домов в Кяхте, и заодно – подъезд затопило после недавних обильных осадков. Видео, которые сделали жильцы, выложили в telegram-канале «Blog_Kyakhta».
Как выяснилось, люди давно просят управляющую компанию отремонтировать прохудившуюся крышу, но в итоге её так и не привели в порядок.
- Они записали где-то, сказали: как у мастера будет время, придёт и посмотрит. Живём в этом доме уже пятый год и всем на всё плевать – как бежала вода, так и бежит. Соседи уже опустили руки, говорят: «Всё равно никому не надо». Довели людей до отчаяния. Посмотрите, к каким последствиям может привести безалаберность и бездействие ответственных лиц, – цитирует кяхтинцев telegram-канал.
Вода с крыши бежала прямо по стенам – на них отчётливо видны подтёки.
- Какая «красота»! В мае писали заявление, чтобы отремонтировали крышу. И где? Фигушки. Нет ничего. Что на кухне в квартире бежит, что в подъезде, – констатировала автор видео. – Аж всё капает. А как деньги вымогать – так сразу.
Хозяева пострадавшей квартиры на днях вернулись из отпуска. Дома их поджидал такой неприятный сюрприз. Стены и потолок в кухне теперь безнадёжно испорчены.
- Зла не хватает, – призналась жительница Кяхты. – А вот там под обоями появится чёрная плесень. Когда заехали в эту квартиру, сколько её выводила! И теперь опять.
Подписчики канала призвали жильцов дома обратиться в прокуратуру, чтобы там как-то повлияли на бездействующую «управляшку».
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Происшествия, Фото:
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