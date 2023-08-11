В Улан-Удэ разыскивают опасного преступника









При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8-902-530-25-85, 8-967-621-19-47 или 102 (112).



Полиция Улан-Удэ разыскивает подозреваемого в совершении тяжкого преступления.- Разыскивается мужчина, подозреваемый в совершении тяжкого преступления вечером 12 мая на улице Комсомольская, - говорится в сообщении МВД по Бурятии.Подробности по делу в интересах следствия не разглашаются.В ориентировке говорится, что разыскивается мужчина, предположительно, азиатской внешности, рост 170-175 см, среднего телосложения. Он был одет в куртку с капюшоном тёмного цвета, синие джинсы, кроссовки чёрные с белой подошвой.