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Виновники рухнувшего лифта в читинский больнице предстали перед судом

Виновники рухнувшего лифта в читинский больнице предстали перед судом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В момент происшествия в лифте находились 11 человек

Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Читалифт» и специалист испытательного центра общества с ограниченной ответственностью «Сибэк» признаны виновными по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Суд установил, что обвиняемые не провели ежегодное техническое освидетельствование пассажирского лифта 2007 года выпуска, расположенного в городской клинической больнице № 1 (г. Чита). Изготовив и составив подложный документ о соответствии лифта требованиям безопасности, они допустили к эксплуатации фактически неисправный лифт, имевший значительный износ канатоведущих шкивов лебёдки и ограничителя скорости.

В результате проскальзывания канатов 9 апреля 2021 года произошло неконтролируемое движение кабины лифта вниз со 2 этажа с ударом о буфера. В это время в кабине лифта находились санитар больницы и 10 пациентов, которым причинена физическая боль и моральный вред, а пяти пациентам – также вред здоровью, в том числе тяжкий.

- Несмотря на позицию обвиняемых, отрицающих свою вину, Ингодинский районный суд Читы с учётом мнения государственного обвинителя признал их виновными и назначил наказание каждому в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком в 2 года, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края. 
Чита суд приговор прокуратура

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