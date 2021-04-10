В читинской больнице рухнул лифт с людьми

Предварительно, инцидент случился из-за перегруза



По факту падения лифта в больнице Читы следственными органами СКР по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка.



По предварительным данным, 9 апреля в городской клинической больнице № 1 грузовой лифт сорвался с высоты второго этажа. В этот момент в лифте находились несколько человек.



- В ближайшее время следователи на месте инцидента проведут комплекс процессуальных и иных действий для установления всех обстоятельств случившегося. По итогам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, - сообщили в пресс-службе краевого Следкома.



Руководитель регионального следственного управления Юрий Русанов держит ход проверки под личным контролем.



Главный врач первой городской больницы в Чите Фёдор Чепцов рассказал подробности инцидента с падением лифта 9 апреля. Предварительно причиной которого стал перегруз. По его словам, в упавшем лифте находились пациенты, готовившиеся к выписке, и один медработник.



- Чрезвычайное происшествие случилось сегодня около 16:00. Со слов медицинского персонала, дежурного хозяйственного персонала, группа пациентов была в центральном корпусе и двигалась в помещение для выписки, где проходит обработка личных вещей, пациенты одеваются и готовятся покинуть стационар. Чтобы туда попасть, нужно было спуститься со второго этажа на первый. Вначале в лифтовую кабину зашла младшая медицинская сестра вместе с пациенткой, которая находилась на сидячей каталке, а следом, видимо несмотря на замечания лифтёра, зашли ещё выписанные пациенты. Общее количество пациентов – девять. Лифт сразу ушёл в аварийный спуск. Со второго этажа аварийная остановка произошла в подвальном помещении, - сказал Фёдор Чепцов.



Он уточнил, что из девяти пациентов семь человек в настоящее время покинули стационар после обследования, у них нет жалоб, у врачей их состояние опасений не вызывает. Два пациента обследованы и вновь были возвращены на долечивание в стационар первой городской больницы, им оказывается медпомощь.



Ранее сообщалось, что лифт 2017 года выпуска, прошёл сертификацию. Приказом главного врача больницы начато служебное расследование по данному факту, также проверку проведёт министерство здравоохранения края.



1 городская больница в Чите - главный моногоспиталь. Лечение там проходят пациенты со средней и тяжёлой степенью заболевания, сообщили в пресс-службе правительства Забайкалья.



