В Бурятии работник фермы украл пенсию у коллеги

Вор увидел поступление денег, когда помогал оформлять кредит



Вечером 9 января в отделение полиции по Кижингинскому району обратился 33-летний разнорабочий животноводческой стоянки, что находится в пяти километрах от села Кижинга. Он сообщил, что с его банковского счёта сняли пенсию в размере более 18 тысяч рублей.



Полицейские выяснили, что хищение средств произошло 3 января, что подтверждала выписка из банка. Однако как зачисление денег, так и их пропажу мужчина обнаружил не сразу, поскольку в течение новогодних праздников распивал спиртное с коллегой. Как выяснилось, он и был вором.



- Оказалось, что во время застолья мужчина предложил оформить на своё имя онлайн-кредит, чтобы продолжить распитие спиртного. Установить на телефон банковское приложение для оформления займа он попросил коллегу-работника фермы, но в итоге займ ему не одобрили. Во время подачи заявки на взятие кредита 32-летний подозреваемый увидел поступившую на счет мужчины пенсию – более 18 тысяч рублей. О поступлении денег владельцу гаджета он сообщать не стал, а на следующий день воспользовался его мобильным устройством и перевёл средства своей родственнице из другого региона, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Вор, ранее судимый за угон и кражу, признался в содеянном и пообещал возместить причинённый ущерб.



Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.



