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В Бурятии сгорела недействующая пилорама

В Бурятии сгорела недействующая пилорама
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Владелец, виновник и ущерб устанавливаются

Вечером 4 января на окраине села Анинск Хоринского района Бурятии загорелась недействующая пилорама. На момент прибытия пожарных полыхало каменное здание размером 6х20. Пилорама электрифицирована, отопление печное, оконные проёмы обшиты досками и засыпаны опилками, кровля дощатая, покрыта рубероидом и досками

- В результате пожара здание уничтожено огнём на площади 120 квадратных метров, - сообщает группа «Хоринск-инфо. 24/7».

Предварительная причина – короткое замыкание электрооборудования.

Устанавливаются: ущерб, владелец, виновное лицо.

пожар

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