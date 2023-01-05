Владелец, виновник и ущерб устанавливаются
Вечером 4 января на окраине села Анинск Хоринского района Бурятии загорелась недействующая пилорама. На момент прибытия пожарных полыхало каменное здание размером 6х20. Пилорама электрифицирована, отопление печное, оконные проёмы обшиты досками и засыпаны опилками, кровля дощатая, покрыта рубероидом и досками
- В результате пожара здание уничтожено огнём на площади 120 квадратных метров, - сообщает группа «Хоринск-инфо. 24/7».
Предварительная причина – короткое замыкание электрооборудования.
Устанавливаются: ущерб, владелец, виновное лицо.
В Бурятии сгорела недействующая пилорама
Происшествия, Фото:
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