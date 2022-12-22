22 декабря

21 декабря

Популярное

Улан-удэнец ограбил женщину на 60 тысяч

Улан-удэнец ограбил женщину на 60 тысяч
Происшествия, 
Подозреваемого задержали в Иркутске

Сотрудники уголовного розыска Улан-Удэ выехали в Иркутск и задержали подозреваемого в грабеже.

Преступление произошло в августе. Тогда в полицию столицы Бурятии поступило заявление от 68-летней уроженки Забайкальского края. Она сообщила, что её ограбили в гостинице, куда женщина пришла, чтобы заселиться.

- Мужчина, с которым гражданка ранее познакомилась в беседке во внутреннем дворе заведения, в ходе разыгравшейся ссоры между нею и администратором гостиницы выхватил 60 тысяч рублей из рук и скрылся. Отметим, в этот момент и злоумышленник, и потерпевшая были пьяны, - сообщили в МВД по Бурятии.

Оперативники в ходе работы по делу установили личность грабителя, а позже и его местонахождение. Подозреваемый – 39-летний житель Прибайкальского района Бурятии, был задержан в Иркутске. К этому времени он уже потратил все похищенные деньги.

Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи. Подрабатывает случайными заработками.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».

грабеж

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Забайкальца осудили на 18 лет за надругательство над дочерью знакомого
Забайкальца осудили на 18 лет за надругательство над дочерью знакомого
Происшествия, 22.12.2022
Мужчина воспользовался беспомощностью девочки  
В Бурятии прораба осудили за гибель рабочего
В Бурятии прораба осудили за гибель рабочего
Происшествия, 22.12.2022
Двое рабочих упали с 12-метровой работы
Селенгинский район Бурятии атаковали волки
Селенгинский район Бурятии атаковали волки
Происшествия, 22.12.2022
За последние месяцы они уже дважды нападали на скот
«Скоро начнёт»: В Бурятии сельчане боятся зимнего потопа
«Скоро начнёт»: В Бурятии сельчане боятся зимнего потопа
Происшествия, 21.12.2022
Однако местные власти уверяют, что им пока ничего не грозит
Житель Бурятии убил отчима
Житель Бурятии убил отчима
Происшествия, 21.12.2022
Мотивы и причины нападения устанавливаются
Переодевшийся в женщину иркутянин стащил телефон
Происшествия, 21.12.2022
Полицейские быстро раскусили «блондинку на каблуках»
Ревнивого улан-удэнца осудили на 11 лет за убийство
Ревнивого улан-удэнца осудили на 11 лет за убийство
Происшествия, 21.12.2022
Погиб мужчина, прилёгший на диван рядом с женщиной
Житель Бурятии откусил палец женщине
Житель Бурятии откусил палец женщине
Происшествия, 21.12.2022
Произошло это во время драки
В Бурятии потушили пожар в новом доме культуры
В Бурятии потушили пожар в новом доме культуры
Происшествия, 21.12.2022
Площадь пожара составила 280 кв. метров

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^