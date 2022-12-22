Подозреваемого задержали в Иркутске
Сотрудники уголовного розыска Улан-Удэ выехали в Иркутск и задержали подозреваемого в грабеже.
Преступление произошло в августе. Тогда в полицию столицы Бурятии поступило заявление от 68-летней уроженки Забайкальского края. Она сообщила, что её ограбили в гостинице, куда женщина пришла, чтобы заселиться.
- Мужчина, с которым гражданка ранее познакомилась в беседке во внутреннем дворе заведения, в ходе разыгравшейся ссоры между нею и администратором гостиницы выхватил 60 тысяч рублей из рук и скрылся. Отметим, в этот момент и злоумышленник, и потерпевшая были пьяны, - сообщили в МВД по Бурятии.
Оперативники в ходе работы по делу установили личность грабителя, а позже и его местонахождение. Подозреваемый – 39-летний житель Прибайкальского района Бурятии, был задержан в Иркутске. К этому времени он уже потратил все похищенные деньги.
Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи. Подрабатывает случайными заработками.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».
Улан-удэнец ограбил женщину на 60 тысяч
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