В Бурятии задержали браконьера, ловившего омуль сетью

Ущерб составил почти 80 тысяч рублей



В Северо-Байкальском районе Бурятии транспортные полицейские задержали 25-летнего местного жителя на реке Верхняя Ангара. Молодой человек, находясь в местах нереста, ловил омуль при помощи жаберной сети.



- Общая сумма ущерба, причинённого действиями злоумышленника, составила почти 73 тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Молодой человек за незаконную добычу рыбы понесёт уголовную ответственность. Максимальное наказание по этой статье – штраф до 500 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы.



