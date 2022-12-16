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В Бурятии задержали браконьера, ловившего омуль сетью

В Бурятии задержали браконьера, ловившего омуль сетью
Происшествия, 
Ущерб составил почти 80 тысяч рублей

В Северо-Байкальском районе Бурятии транспортные полицейские задержали 25-летнего местного жителя на реке Верхняя Ангара. Молодой человек, находясь в местах нереста, ловил омуль при помощи жаберной сети.

- Общая сумма ущерба, причинённого действиями злоумышленника, составила почти 73 тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Молодой человек за незаконную добычу рыбы понесёт уголовную ответственность. Максимальное наказание по этой статье – штраф до 500 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы.

браконьерство омуль

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