В Бурятии простились с молодым отцом, погибшим на Украине

Николаю Цыренову был 21 год



В субботу, 19 ноября, в последний путь проводили 21-летнего уроженца Бурятии Цыренова Николая Санжайжаповича. Он погиб 4 ноября при выполнении боевого задания во время спецоперации на Украине, сообщает «Еравна-инфо 24/7».



Николай Санжайжапович родился 16 февраля 2001 года в селе Хорга в Еравнинском районе. В 2016-м, после девятого класса, он поступил в аграрный колледж имени Ербанова в селе Сосново-Озёрское, из которого выпустился в 2019-м. В том же году ушёл в армию. Служил в соседнем Забайкалье, а потом – в Улан-Удэ.



Вернувшись из армии, Николай Цыренов женился. У супругов родилась дочь.



Николая запомнили как доброго и отзывчивого человека, готового всегда прийти на помощь. Он был отличным сыном, братом, мужем и другом. С военным попрощались на его малой родине.



