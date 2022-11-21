21 ноября

20 ноября

Популярное

В Бурятии простились с молодым отцом, погибшим на Украине

В Бурятии простились с молодым отцом, погибшим на Украине
Происшествия, 
Николаю Цыренову был 21 год

В субботу, 19 ноября, в последний путь проводили 21-летнего уроженца Бурятии Цыренова Николая Санжайжаповича. Он погиб 4 ноября при выполнении боевого задания во время спецоперации на Украине, сообщает «Еравна-инфо 24/7».

Николай Санжайжапович родился 16 февраля 2001 года в селе Хорга в Еравнинском районе. В 2016-м, после девятого класса, он поступил в аграрный колледж имени Ербанова в селе Сосново-Озёрское, из которого выпустился в 2019-м. В том же году ушёл в армию. Служил в соседнем Забайкалье, а потом – в Улан-Удэ.

Вернувшись из армии, Николай Цыренов женился. У супругов родилась дочь.

Николая запомнили как доброго и отзывчивого человека, готового всегда прийти на помощь. Он был отличным сыном, братом, мужем и другом. С военным попрощались на его малой родине.

смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На Байкале произошло землетрясение
На Байкале произошло землетрясение
Происшествия, 21.11.2022
Некоторые жители почувствовали колебания
В Бурятии дети устроили пожар, пока пьяные родители спали
В Бурятии дети устроили пожар, пока пьяные родители спали
Происшествия, 21.11.2022
Вскрылись подробности пожара, на котором пострадали двое взрослых и двое детей 
В Иркутской области мужчину и женщину осудили за похищение и вымогательства
В Иркутской области мужчину и женщину осудили за похищение и вымогательства
Происшествия, 21.11.2022
Похитителей приговорили к реальному и условному лишению свободы
В Иркутской области водитель фуры погиб в столкновении с поездом
Происшествия, 21.11.2022
Машинист пытался экстренно затормозить, но ему не хватило времени
В Улан-Удэ ребёнок разбил лицо на детской площадке
В Улан-Удэ ребёнок разбил лицо на детской площадке
Происшествия, 21.11.2022
Мать мальчика выиграла суд у управляющей компании

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^