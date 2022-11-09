Пенсионерка из Забайкалья отдала мошенникам более двух миллионов

60-летнюю женщину убедили вложиться якобы в газовую отрасль



В Хилке Забайкальского края 60-летнюю местную жительницу обманули на сумму более двух миллионов рублей. Мошенники предложили ей вложиться в якобы новую компанию, занимающуюся бизнесом в газовой отрасли.



Женщина увидела в интернете рекламу с предложением получать пассивный доход с помощью вложений в развивающуюся компанию. Пройдя регистрацию, забайкалка оставила свои данные и номер телефона.



Почти сразу ей перезвонили неизвестные и рассказали о способе быстрого заработка. Сначала женщина вложила имеющиеся у неё 150 тысяч рублей, затем ещё такую же сумму. Мошенники, представившись консультантами брокерской площадки, убедили пенсионерку, что большой доход будет только после крупных вложений. Таким образом, она взяла кредит на сумму почти два миллиона рублей и перечислила деньги на выдуманную мошенниками инвестиционную площадку.



- После этого пенсионерка проговорилась сыну, что надеется на получение большого дохода от инвестиции, а он убедил её, что она стала жертвой мошенников и уговорил прекратить общение с неизвестными и обратиться в полицию. Таким образом, жительница Хилка потеряла 2 277 000 рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело.

