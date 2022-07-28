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В Бурятии большегрузы проломили мост

В Бурятии большегрузы проломили мост
Происшествия,  Фото:"Муя-инфо"
Мост частично разрушила грузовая техника, которая возит скальный грунт

В Муйском районе Бурятии частично разрушился мост через реку Мудирикан. Этот мост находится в 30 километрах от посёлка Таксимо на автомобильной дороге Таксимо – Усть-Муя.

Инцидент произошёл 25 июля. Установлено, что мост разрушился под грузовой техникой, которая ехала на отсыпку участка строящейся второй ветки Байкало-Амурской магистрали.

- Это большегрузы проломили. Вторые железнодорожные пути делают, возят скальник. Буду встречаться с руководством. Пусть чем-то помогают, - цитировали в группе «Муя-инфо» главу района Андрея Козлова.

Сейчас мост в проезжем состоянии только для легкового автотранспорта, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

На место выезжала рабочая группа и администрация Муйского района для оценки сложившейся ситуации и разработки сметной документации по ремонту моста.

Сегодня запланировано начало проведения ремонтных работ, ими займётся строительная компания «АркСтоун». С 12:00 приостановлено движение по автодороге Таксимо – Усть-Муя для всех видов транспорта.

Ориентировочный срок окончания работ – 30 июля.

Как сообщал «Байкал-Daily», 20 июля между сёлами Борогол и Соёл в Баргузинском районе также обрушился деревянный мост – он рухнул под тяжестью большегруза. Из-за обрушения моста в этой местности вскоре подготовили объездную дорогу. Однако 25 июля произошла новая напасть - из-за сильных дождей дорогу размыло.
мост

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