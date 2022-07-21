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В Бурятии мост рухнул под тяжестью грузовика

В Бурятии мост рухнул под тяжестью грузовика
Происшествия,  Фото:администрация Баргузинского района
Мост обрушился в Баргузинском районе

Утром 20 июля в Баргузинском районе Бурятии возле улуса Борогол рухнул деревянный мост. Он обвалился под тяжестью большегруза «Шахман», водитель которого решил проехать по мосту.

Обрушившийся мост был длиной 18 метров, шириной – 8,5 метров.



В администрации Баргузинского района сообщили, что вскоре был подготовлен объездной путь для всех видов транспорта.

Во избежание случайного заезда на обрушенный мост с двух сторон подъездов к мосту проведена отсыпка грунтом.

- Для обеспечения капитального объезда доставлена и монтирована железобетонная труба диаметром 1.2 метра и длиной 7 метров. Сегодня, 21 июля, работы будут продолжены по обеспечению отсыпки подъездных путей в месте установки трубы, - сообщили в районной администрации. 



мост

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