В Бурятии мост рухнул под тяжестью грузовика





















Утром 20 июля в Баргузинском районе Бурятии возле улуса Борогол рухнул деревянный мост. Он обвалился под тяжестью большегруза «Шахман», водитель которого решил проехать по мосту.Обрушившийся мост был длиной 18 метров, шириной – 8,5 метров.В администрации Баргузинского района сообщили, что вскоре был подготовлен объездной путь для всех видов транспорта.Во избежание случайного заезда на обрушенный мост с двух сторон подъездов к мосту проведена отсыпка грунтом.- Для обеспечения капитального объезда доставлена и монтирована железобетонная труба диаметром 1.2 метра и длиной 7 метров. Сегодня, 21 июля, работы будут продолжены по обеспечению отсыпки подъездных путей в месте установки трубы, - сообщили в районной администрации.