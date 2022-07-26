26 июля

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В Бурятии размыло объездную дорогу, оборудованную из-за обрушения моста

В Бурятии размыло объездную дорогу, оборудованную из-за обрушения моста
Происшествия,  Фото:"Баргузин-инфо"
Введён режим «Повышенная готовность»

В Баргузинском районе Бурятии продолжаются невзгоды. Как сообщал «Байкал-Daily», 20 июля между сёлами Борогол и Соёл обрушился деревянный мост – он рухнул под тяжестью большегруза.

Из-за обрушения моста в этой местности вскоре подготовили объездную дорогу. Однако вчера, 25 июля, из-за сильных дождей её размыло.

- Около 23:50 в результате выпавших осадков повысился уровень воды в реке Улан-Бурга. Это привело к размыву обустроенной объездной дороги в месте разрушения деревянного моста, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

 
Администрация района ввела на территории сельского поселения «Хилганайское» режим «Повышенная готовность».

На место выезжали специалисты администрации Баргузинского района. Они приняли решение дополнительно уложить ещё две водопропускные трубы. Ремонтные работы запланированы на сегодня, 26 июля.

К счастью, сёла не отрезаны от «большой земли», местные жители могут проехать по объездной дороге.



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