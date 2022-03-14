Об инциденте сообщили в СМИ
12 марта в СМИ Забайкалья появилась информация о том, что в городе Чите безнадзорная собака напала на девочку. По данному факту руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю Юрий Русанов поручил провести доследственную проверку.
В публикациях СМИ указано, что в микрорайоне Сосновый Бор бездомная собака укусила 9-летнюю девочку, когда та возвращалась из школы домой.
- Следователи опросят пострадавшую от нападения собаки девочку, её родителей. Будут устанавливаться очевидцы произошедшего. Также будет установлена степень вреда, который получила девочка в результате нападения животного. Кроме того, следователи получат объяснения должностных лиц администрации городского округа «Город Чита», которые отвечают за обеспечение безопасных условий проживания жителей города Читы, - сообщили в пресс-службе регионального Следкома.
По результатам проверки следователи примут правовое решение. Ход и результаты проверки стоят на контроле руководства регионального следственного управления.
В Чите проверят информацию о нападении собаки на школьницу
Происшествия, Фото:
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