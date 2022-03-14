 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 марта

13 марта

Популярное

В Чите проверят информацию о нападении собаки на школьницу

В Чите проверят информацию о нападении собаки на школьницу
Происшествия,  Фото:pexels.com
Об инциденте сообщили в СМИ

12 марта в СМИ Забайкалья появилась информация о том, что в городе Чите безнадзорная собака напала на девочку. По данному факту руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю Юрий Русанов поручил провести доследственную проверку.

В публикациях СМИ указано, что в микрорайоне Сосновый Бор бездомная собака укусила 9-летнюю девочку, когда та возвращалась из школы домой.

- Следователи опросят пострадавшую от нападения собаки девочку, её родителей. Будут устанавливаться очевидцы произошедшего. Также будет установлена степень вреда, который получила девочка в результате нападения животного. Кроме того, следователи получат объяснения должностных лиц администрации городского округа «Город Чита», которые отвечают за обеспечение безопасных условий проживания жителей города Читы, - сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

По результатам проверки следователи примут правовое решение. Ход и результаты проверки стоят на контроле руководства регионального следственного управления.
Чита собаки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии увеличилось число краж
В Бурятии увеличилось число краж
Происшествия, 14.03.2022
В прокуратуре проанализировали состояние и динамику преступности за два первых месяца
В Улан-Удэ дважды с рельсов сходили трамваи
В Улан-Удэ дважды с рельсов сходили трамваи
Происшествия, 14.03.2022
Инциденты случились в конце прошлой недели
В Улан-Удэ простились с военнослужащим, погибшим на Донбассе
В Улан-Удэ простились с военнослужащим, погибшим на Донбассе
Происшествия, 13.03.2022
Данил Новолодский посмертно награждён орденом Мужества
В Бурятии тело погибшего туриста нашли под трёхметровым слоем снега
В Бурятии тело погибшего туриста нашли под трёхметровым слоем снега
Происшествия, 13.03.2022
С помощью метода зондирования спасатели обследовали 150 квадратных метров снежного покрова
В Иркутском районе на пожаре погиб мужчина
В Иркутском районе на пожаре погиб мужчина
Происшествия, 12.03.2022
Ещё один мужчина получил ожоги 
Жительницу Иркутской области будут судить за гибель сына
Жительницу Иркутской области будут судить за гибель сына
Происшествия, 12.03.2022
Мальчик утонул, пока его родители распивали спиртное 
В улусе в Бурятии сгорел нежилой дом
В улусе в Бурятии сгорел нежилой дом
Происшествия, 12.03.2022
Возгорание произошло в вечернее время 
В лобовом ДТП в Бурятии пострадали четыре человека
В лобовом ДТП в Бурятии пострадали четыре человека
Происшествия, 12.03.2022
Автоавария случилась в пригороде Улан-Удэ 
В Бурятии сгорел вагончик
В Бурятии сгорел вагончик
Происшествия, 12.03.2022
Строение использовали в качестве котельной 
В Бурятии похоронили погибшего на Украине прапорщика
В Бурятии похоронили погибшего на Украине прапорщика
Происшествия, 11.03.2022
Нима Ошоров прошёл чеченскую кампанию, участвовал в операции в Сирии, а погиб в ходе спецоперации на Украине…
В Бурятии простились с погибшим на Украине 22-летним военным
В Бурятии простились с погибшим на Украине 22-летним военным
Происшествия, 11.03.2022
Ефрейтор Найдан Бадмаев посмертно награждён орденом Мужества
Пьяный житель Бурятии не смог подкупить полицейского
Пьяный житель Бурятии не смог подкупить полицейского
Происшествия, 11.03.2022
Мужчину бродил по вокзалу, будучи пьяным
В Бурятии нашли тело погибшего под лавиной туриста
В Бурятии нашли тело погибшего под лавиной туриста
Происшествия, 11.03.2022
Спасателей и тело погибшего заберёт вертолёт
Житель Бурятии пытался скостить срок за убийство тёщи
Житель Бурятии пытался скостить срок за убийство тёщи
Происшествия, 11.03.2022
Мужчина застрелил тёщу из-за старых обид

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^