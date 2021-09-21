Девочку обнаружили на остановке
В Улан-Удэ нашли целой и невредимой пропавшую 13-летнюю девочку. Её 20 сентября на остановке общественного транспорта в посёлке Восточный обнаружили сотрудники патрульно-постовой службы.
- С девочкой всё в порядке. Полицейские провели с ней профилактическую беседу, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Девочка днём 19 сентября ушла из дома и пропала. Родные подали заявление в полицию.
В Улан-Удэ нашлась пропавшая 13-летняя девочка
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