Найденные трещины назвали всего лишь «косметическими»
В Улан-Удэ обследуют детские сады и школы на сейсмоустойчивость. сообщили в пресс-службе мэрии. Соответствующее поручение во время планёрного совещания сегодня, 13 января, дал мэр города Игорь Шутенков комитету по социальной и молодёжной политике, комитету по образованию и районным администрациям.
- Проработать вопрос по обследованию социальных объектов, в том числе детских дошкольных учреждений и школ на предмет появления трещин и последствий землетрясения, - сказал мэр.
Руководитель администрации Октябрьского района Андрей Сухоруков доложил, что проверка образовательных учреждений уже начата. Из шести обследованных объектов пока по одному детскому саду назначена дополнительная экспертиза.
- По остальным детским садам больше косметические трещины, которые могли появиться после землетрясения. Жилой фонд обследовали – там нет проблем, - сообщил Андрей Сухоруков.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне утром в Монголии произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр находился в 63 км юго-западнее посёлка Монды Тункинского района. Около 5.36 часов утра толчки ощущались в Окинском, Тункинском, Закаменском, Иволгинском, Кабанском, Селенгинском районах и Улан-Удэ, а также в соседних регионах. В домах тряслась мебель, а ощутимые толчки разбудили немало жителей.
В детсадах Улан-Удэ после землетрясения обнаружили трещины
Происшествия, Фото:
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