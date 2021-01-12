Жителей Бурятии вновь разбудило землетрясение





ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение произошло на границе России и Монголии. Его магнитуда оценивается в 6,5. РИА Новости уточняет, что эпицентр находился в районе озера Хубсугул. Данные о разрушениях не поступали.





Сегодня около 5.36 часов утра многие жители Бурятии, Иркутской области, а также в меньшей степени Забайкальского и Красноярского краёв вновь проснулись раньше обычного. Причиной стали сильные и весьма продолжительные подземные толчки, которые ощущались как на верхних этажах многоэтажек, так и на нижних, а также в частных домах.На сайтах региональных МЧС данные о землетрясении ещё не загрузили. Сайт Байкальского филиала СО РАН, где быстрее всего появляется информация, сперва и вовсе был недоступен – возможно, из-за выросшего числа пользователей.В свою очередь, «Интерфакс» со ссылкой на директора Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елену Кобелеву передаёт, что землетрясение произошло на границе Иркутской области и Бурятии.- На границе Иркутской области и Бурятии. По предварительным данным, на Главном Саянском разломе, - сказала Кобелева «Интерфаксу».По её словам, сейчас идёт обработка данных, землетрясение «длиннопериодное, оказалось, оно тяжелее обрабатывается, плюс сейчас второй толчок». «В Иркутске ощущалось 5 баллов», - добавила Кобелева.Точная информация об эпицентре землетрясения и его магнитуде устанавливается.