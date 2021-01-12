Жителей Бурятии вновь разбудило землетрясение

Сегодня около 5.36 часов утра многие жители Бурятии, Иркутской области, а также в меньшей степени Забайкальского и Красноярского краёв вновь проснулись раньше обычного. Причиной стали сильные и весьма продолжительные подземные толчки, которые ощущались как на верхних этажах многоэтажек, так и на нижних, а также в частных домах.
На сайтах региональных МЧС данные о землетрясении ещё не загрузили. Сайт Байкальского филиала СО РАН, где быстрее всего появляется информация, сперва и вовсе был недоступен – возможно, из-за выросшего числа пользователей.
ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение произошло на границе России и Монголии. Его магнитуда оценивается в 6,5. РИА Новости уточняет, что эпицентр находился в районе озера Хубсугул. Данные о разрушениях не поступали.
- На границе Иркутской области и Бурятии. По предварительным данным, на Главном Саянском разломе, - сказала Кобелева «Интерфаксу».
По её словам, сейчас идёт обработка данных, землетрясение «длиннопериодное, оказалось, оно тяжелее обрабатывается, плюс сейчас второй толчок». «В Иркутске ощущалось 5 баллов», - добавила Кобелева.
Точная информация об эпицентре землетрясения и его магнитуде устанавливается.
О том, что произошло, пишут жители Улан-Удэ, Кяхты, Гусиноозёрска, Иркутска и других населённых пунктов соседних регионов. В их домах тряслась мебель, посуда, новогодние ёлки и другие предметы. Испуганно вели себя домашние животные.
«Кухня ходила ходуном», «Страшно», «16 этаж, трясло ужасно, окна трещали», «До сих пор как будто внутри трясёт», «Всё скрипело, очень страшно», «Мебель об стены билась», - пишут жители Бурятии в соцсетях.
Наглядное видео того, как сильно трясло, появилось в паблике ves_ulan_ude:
Многие признаются, что теперь едва ли смогут заснуть. Некоторые пользователи рассказывают, что собирают документы и другие самые ценные вещи, а также быстро оделись на всякий случай.
«Землетрясение вместо будильника. Опять», - шутят иркутяне.
Примерно в 6.05 часов произошло ещё несколько ощутимых толчков. На этот раз они были слабее и короче.
«Снова стены скрипели», «Повторно трясло», «Думала, что показалось», - делятся жители Бурятии.
Многие обращают внимание, что по сравнению с декабрьскими, толчки, возможно, были сильнее.
Любопытно время, когда произошло это землетрясение, - примерно тогда, когда и сильное утреннее землетрясение 10 декабря. Как сообщал «Байкал-Dailу», тогда эпицентр находился в Кабанском районе Бурятии, в 16 км от села Дубинино. Магнитуда была 5,5, в эпицентре интенсивность составила 7,3. Самые сильные колебания почувствовали жители Кабанского района. Землетрясение также прокатилось по Иркутской области.
Тем же вечером случилось ещё одно ощутимое сейсмособытие. Подземные толчки были слабее и короче.
В декабре в Бурятии и Байкальском регионе произошло ещё несколько землетрясений, уже не таких сильных.
Заведующий лабораторией методов сейсмопрогнозов Геологического института СО РАН Цырен Тубанов в интервью «Байкал-Daily» ответил на волнующие вопросы по поводу этих землетрясений.
Любопытно время, когда произошло это землетрясение, - примерно тогда, когда и сильное утреннее землетрясение 10 декабря. Как сообщал «Байкал-Dailу», тогда эпицентр находился в Кабанском районе Бурятии, в 16 км от села Дубинино. Магнитуда была 5,5, в эпицентре интенсивность составила 7,3. Самые сильные колебания почувствовали жители Кабанского района. Землетрясение также прокатилось по Иркутской области.
Тем же вечером случилось ещё одно ощутимое сейсмособытие. Подземные толчки были слабее и короче.
В декабре в Бурятии и Байкальском регионе произошло ещё несколько землетрясений, уже не таких сильных.
Заведующий лабораторией методов сейсмопрогнозов Геологического института СО РАН Цырен Тубанов в интервью «Байкал-Daily» ответил на волнующие вопросы по поводу этих землетрясений.
Примечательное совпадение. 12 января 1862 года (31 декабря 1861 года по старому стилю) произошло сильное землетрясение на Байкале, известное как Цаганское. Тогда часть степи ушла под воду, а на этом месте образовался залив Провал.
Кроме того, именно 12 января в 2010 году в Гаити произошло землетрясение, практически уничтожившее столицу Порт-о-Пренс. Погибли более 220 тысяч человек.