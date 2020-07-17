Собака Малли нашла в доме читинца наркотики

Мужчина хранил маковую соломку



В Чите полицейские изъяли в доме 42-летнего местного жителя наркотики вещества. Их помогла отыскать служебная собака по кличке Малли.



Наркотики мужчина хранил в металлической ёмкости. На балконе сотрудники полиции изъяли прекурсоры, в том числе посуду, с помощью которой задержанный изготавливал наркотические средства.



Исследование показало, что изъятое вещество – это экстракт маковой соломы весом 124 грамма.



В отношении ранее судимого за незаконный оборот наркотиков жителя Читы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

