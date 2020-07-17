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Собака Малли нашла в доме читинца наркотики

Собака Малли нашла в доме читинца наркотики
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина хранил маковую соломку

В Чите полицейские изъяли в доме 42-летнего местного жителя наркотики вещества. Их помогла отыскать служебная собака по кличке Малли.

Наркотики мужчина хранил в металлической ёмкости. На балконе сотрудники полиции изъяли прекурсоры, в том числе посуду, с помощью которой задержанный изготавливал наркотические средства.

Исследование показало, что изъятое вещество – это экстракт маковой соломы весом 124 грамма.

В отношении ранее судимого за незаконный оборот наркотиков жителя Читы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
наркотики служебная собака
 
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