Мужчина хранил маковую соломку
В Чите полицейские изъяли в доме 42-летнего местного жителя наркотики вещества. Их помогла отыскать служебная собака по кличке Малли.
Наркотики мужчина хранил в металлической ёмкости. На балконе сотрудники полиции изъяли прекурсоры, в том числе посуду, с помощью которой задержанный изготавливал наркотические средства.
Исследование показало, что изъятое вещество – это экстракт маковой соломы весом 124 грамма.
В отношении ранее судимого за незаконный оборот наркотиков жителя Читы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Собака Малли нашла в доме читинца наркотики
Происшествия, Фото:
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