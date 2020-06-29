В Бурятии завотделением онкодиспансера обвиняется в вымогательстве взятки

Правоохранительные органы ищут других возможных пострадавших от действий заведующего отделением онкологического диспансера



В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего заведующего одним из отделений Бурятского республиканского клинического онкологического диспансера. Он обвиняется в получении взятки, совершенном с её вымогательством (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ).



По данным следствия, в сентябре 2019 года заведующий отделением вне очереди устроил на стационарное лечение в онкодиспансер больного мужчину и провёл ему операцию, после чего встретился с сыном пациента и потребовал в качестве благодарности за свои старания взятку в размере 30 тысяч рублей.



Молодой человек сначала сослался на отсутствие денег. Спустя месяц, когда его отцу требовался курс лучевой терапии и возникли проблемы с госпитализацией , сын подумал, что препоны создаёт заведующий отделением, которому он не дал деньги. Тогда он собрал 12 тысяч рублей и перевёл их на счёт врача.



Спустя семь месяцев он обратился в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве у него взятки и представил документы о совершённом переводе.



- Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных сотрудниками управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Бурятии и УФСБ Бурятии. В настоящее время по уголовному делу проводится весь комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



Следствием проверяется версия о том, что обвиняемый мог совершить аналогичные преступления в отношении других граждан, обращавшихся за медицинской помощью в онкологический диспансер.



В связи с этим люди, которые могли пострадать от действий заведующего, могут обратиться в правоохранительные органы по телефонам 8 (3012) 44-44-93 (следственный отдел по Октябрьскому району) или 8 (3012) 292-292 (телефон доверия МВД по Республике Бурятия).

