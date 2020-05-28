 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 Мая

27 Мая

Популярное

Дело о гибели пассажира полицейской машины в Бурятии взяли на спецконтроль

Дело о гибели пассажира полицейской машины в Бурятии взяли на спецконтроль
Происшествия, 
Главный следователь России дал поручение по делу о смертельном ДТП с полицейской машиной в Бурятии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству Следственного управления СК по Бурятии доложить ему о ходе расследования уголовного дела о гибели пассажира полицейской машины.

Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла в середине апреля в Гусиноозёрске. Сотрудник уголовного розыска ОМВД России по Селенгинскому району выехал на служебной машине на полосу встречного движения и совершил столкновение с другим автомобилем. Погиб 28-летний местный житель, ехавший в полицейской машине пассажиром. Он вылетел из салона через разбившееся боковое стекло и скончался.

- Родственники критически оценивают работу следствия и предполагают, что расследование уголовного дела затягивается. В СУ СК России по Республике Бурятия расследование продолжается, для окончания следствия необходимо получить ряд заключений по ранее назначенным судебным экспертизам. Александр Бастрыкин поручил оперативно доложить о ходе расследования, - сообщается на сайте Следственного комитета России.

Дальнейшее расследование уголовного дела о смертельном ДТП в Бурятии поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
следственный комитет ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Олень»: В Улан-Удэ разгорячённые водители оскорбляли друг друга после ДТП
«Олень»: В Улан-Удэ разгорячённые водители оскорбляли друг друга после ДТП
Происшествия, 28.05.2020
Пока автомобилисты стояли в заторе, водители оскорбляли друг друга
Житель Бурятии без причины убил мужчину и устроил пальбу
Житель Бурятии без причины убил мужчину и устроил пальбу
Происшествия, 28.05.2020
Убийца беспорядочно палил из ружья в здании, где были люди
В Бурятии «чёрный лесоруб» валил берёзы и сосны
В Бурятии «чёрный лесоруб» валил берёзы и сосны
Происшествия, 28.05.2020
Также мужчину наказали за нахождение в лесу вопреки запрету
Момент ДТП на Элеваторе в Улан-Удэ попал на видео
Момент ДТП на Элеваторе в Улан-Удэ попал на видео
Происшествия, 28.05.2020
После аварии обеим машинам потребовалась эвакуации
Контрабандист из Забайкалья купил таблетки в Маньчжурии
Контрабандист из Забайкалья купил таблетки в Маньчжурии
Происшествия, 28.05.2020
Жителя Краснокаменска подозревают в незаконном обороте сильнодействующих веществ
Погибшей в страшном ДТП в Улан-Удэ оказалась 18-летняя девушка без прав
Погибшей в страшном ДТП в Улан-Удэ оказалась 18-летняя девушка без прав
Происшествия, 28.05.2020
Личности трёх пострадавших в крупном утреннем ДТП не установлены
В Иркутской области разыскали заблудившихся в лесу друзей
В Иркутской области разыскали заблудившихся в лесу друзей
Происшествия, 28.05.2020
Молодые люди сумели связаться с диспетчерской службой, но не смогли определить своё местонахождение
Улан-удэнца избили и ограбили на пороге собственной квартиры
Улан-удэнца избили и ограбили на пороге собственной квартиры
Происшествия, 28.05.2020
На мужчину напали, когда он открывал дверь
В селе на 100 человек в Бурятии появился коронавирус
В селе на 100 человек в Бурятии появился коронавирус
Происшествия, 28.05.2020
Заразившиеся сельчане болеют бессимптомно
В Чите продавец ларька украла карту у пожилой женщины
В Чите продавец ларька украла карту у пожилой женщины
Происшествия, 28.05.2020
Пенсионерка забыла карту на платёжном терминале
20 человек эвакуировали на пожаре в торговом центре в Тулуне
20 человек эвакуировали на пожаре в торговом центре в Тулуне
Происшествия, 28.05.2020
Пожар произошёл по вине продавца из торгового центра

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^