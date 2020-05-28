Главный следователь России дал поручение по делу о смертельном ДТП с полицейской машиной в Бурятии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству Следственного управления СК по Бурятии доложить ему о ходе расследования уголовного дела о гибели пассажира полицейской машины.
Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла в середине апреля в Гусиноозёрске. Сотрудник уголовного розыска ОМВД России по Селенгинскому району выехал на служебной машине на полосу встречного движения и совершил столкновение с другим автомобилем. Погиб 28-летний местный житель, ехавший в полицейской машине пассажиром. Он вылетел из салона через разбившееся боковое стекло и скончался.
- Родственники критически оценивают работу следствия и предполагают, что расследование уголовного дела затягивается. В СУ СК России по Республике Бурятия расследование продолжается, для окончания следствия необходимо получить ряд заключений по ранее назначенным судебным экспертизам. Александр Бастрыкин поручил оперативно доложить о ходе расследования, - сообщается на сайте Следственного комитета России.
Дальнейшее расследование уголовного дела о смертельном ДТП в Бурятии поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Дело о гибели пассажира полицейской машины в Бурятии взяли на спецконтроль
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