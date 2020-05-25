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В Бурятии в ДТП погиб пассажир полицейского автомобиля

В Бурятии в ДТП погиб пассажир полицейского автомобиля
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На водителя – сотрудника уголовного розыска возбуждено уголовное дело

В Гусиноозёрске следователи расследуют уголовное дело, возбуждённое в отношении 23-летнего сотрудника уголовного розыска после смерти его пассажира. 

По версии следствия, 11 апреля около 11 часов вечера в Гусиноозёрске сотрудник уголовного розыска ОМВД России по Селенгинскому району выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с другим автомобилем. Полицейский ехал на служебном автомобиле «Лада Гранта».

В результате ДТП 28-летний местный житель, ехавший в служебной машине пассажиром, вылетел из салона через разбившееся боковое стекло. От полученных травм он скончался на месте.

- Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника уголовного розыска местного отдела полиции по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Бурятии.

В настоящее время назначены необходимые криминалистические, медицинские, автотехническая и генотипоскопическая экспертизы. Проводится весь комплекс других следственных действий, направленных на установление полной картины происшествия, уточнили в Следственном управлении. 

Один из руководителей понижен в должности

В МВД по Бурятии сообщили, что по данному ДТП проведена служебная проверка. По её результатам ряд руководителей привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Один из сотрудников - с понижением в должности.

- В настоящее время сотрудник – участник ДТП, находится на излечении. Решение о его дальнейшем пребывании в ОВД будет принято в соответствии с законодательством, - уточнили в министерстве внутренних дел. 
ДТП смерть полиция
 
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